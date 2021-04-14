16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
У прохожих возле одного из китайских супермаркетов волосы «встают дыбом» (видео)
Виной всему статическое электричество.
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В китайских соцсетях появилось видео, снятое прохожим возле торгового центра Wanda Plaza в городе Юйлинь, в провинции Гуанси. В ролике показаны обычные прохожие, у которых возле здания ТЦ волосы начинают «вставать дыбом».
Ролик быстро стал вирусным, и выяснить причину такого необычного явления отправились местные журналисты. Они пообщались с сотрудниками торгового центра, и те рассказали, что давно знают о подобном эффекте.
Оказалось, всему виной туманоуловители, установленные в ресторане на первом этаже ТЦ, которые вызывают статическое электричество вокруг. В беседе с журналистами, работники Wanda Plaza отметили, что это совсем не опасно для людей и пригласили всех желающих прогуляться в их районе и посмеяться над своей прической, пишет издание The Paper.
Екатерина Гура