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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

У прохожих возле одного из китайских супермаркетов волосы «встают дыбом» (видео)

Виной всему статическое электричество.

Источник: AFP 2020

В китайских соцсетях появилось видео, снятое прохожим возле торгового центра Wanda Plaza в городе Юйлинь, в провинции Гуанси. В ролике показаны обычные прохожие, у которых возле здания ТЦ волосы начинают «вставать дыбом».

Ролик быстро стал вирусным, и выяснить причину такого необычного явления отправились местные журналисты. Они пообщались с сотрудниками торгового центра, и те рассказали, что давно знают о подобном эффекте.

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Оказалось, всему виной туманоуловители, установленные в ресторане на первом этаже ТЦ, которые вызывают статическое электричество вокруг. В беседе с журналистами, работники Wanda Plaza отметили, что это совсем не опасно для людей и пригласили всех желающих прогуляться в их районе и посмеяться над своей прической, пишет издание The Paper.

Екатерина Гура

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