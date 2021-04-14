17:58 (мск), источник: РБК
В США умер осужденный на 150 лет глава крупнейшей финансовой пирамиды
Инвестиционная компания Бернарда Мэдоффа считалась одной из самых надежных на
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Осужденный на 150 лет заключения Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press.
По словам адвоката, Мэдофф, который отбывал наказание в штате Северная Каролина, страдал от болезни почек.
В течение 50 лет Мэдофф был известен на
На суде Мэдофф признал себя виновным и покаялся перед вкладчиками, пострадавшими от его действий.
Его младший брат Питер Мэдофф занимал пост директора по корпоративному управлению и контролю в фонде Madoff Investment Securities, он был осужден на десять лет заключения.
В конце 2010 года один из сыновей Берни Мэдоффа был найден повесившимся в собственном доме, ранее ему предъявили обвинения в незаконном приобретении элитного жилья в
Среди пострадавших в результате аферы Мэдоффа оказались крупные и средние банки,
Владислав Гордеев