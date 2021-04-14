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17:58 (мск), источник: РБК

В США умер осужденный на 150 лет глава крупнейшей финансовой пирамиды

Инвестиционная компания Бернарда Мэдоффа считалась одной из самых надежных на Уолл-стрит и работала больше 20 лет. Разоблачение наступило в кризис 2008 года, а в следующем году Мэдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы.

Источник: AP 2020

Осужденный на 150 лет заключения Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press.

По словам адвоката, Мэдофф, который отбывал наказание в штате Северная Каролина, страдал от болезни почек.

Основанная им финансовая пирамида действовала более 20 лет, ее жертвами стали более 37 тыс. человек в 136 странах, которые потеряли в общей сложности $65 млрд.

В течение 50 лет Мэдофф был известен на Уолл-стрит как крупный финансовый менеджер, который основал свою собственную фирму в возрасте 22 лет и стал председателем Nasdaq в 1990 году. Однако во время финансового кризиса 2008 года разразился скандал. Выяснилось, что Мэдофф не заключил ни одной сделки для своих клиентов в течение многих лет, он просто депонировал средства инвесторов на банковский счет, расплачиваясь с новыми клиентами средствами от предыдущих клиентов, основав классическую финансовую пирамиду. А все отчеты об инвестиционной «доходности» оказались фикцией.

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Лжец, Великий и Ужасный

На суде Мэдофф признал себя виновным и покаялся перед вкладчиками, пострадавшими от его действий.

Его младший брат Питер Мэдофф занимал пост директора по корпоративному управлению и контролю в фонде Madoff Investment Securities, он был осужден на десять лет заключения.

В конце 2010 года один из сыновей Берни Мэдоффа был найден повесившимся в собственном доме, ранее ему предъявили обвинения в незаконном приобретении элитного жилья в Нью-Йорке и Коннектикуте общей стоимостью $66 млн. Примерно за год до этого бывший адвокат Джеффри Пиковер, много лет друживший c Мэдоффом, был найден мертвым на дне бассейна своего дома во Флориде. Cмерть юриста сначала приняли за самоубийство, но затем судмедэксперты заявили, что тот умер от сердечного приступа. Врачи тогда решили, что Пиковер страдал сердечной недостаточностью и удар случился с ним, когда он плавал в бассейне.

Среди пострадавших в результате аферы Мэдоффа оказались крупные и средние банки, финансово-инвестиционные компании, страховые и благотворительные фонды США, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии.

Владислав Гордеев

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