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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьяна украла у девушек телефон во время съемки видео и очаровала соцсети

Ролик с ней посмотрели уже больше 20 миллионов человек.

Озорная обезьяна из Индонезии неожиданно прославилась в соцсетях, когда украла телефон у собирающихся танцевать девушек.

16-летняя Анниса из города Медан на Суматре и ее сводная сестра установили телефон на крыльце и собирались записать на видео свой танец. В этот момент наблюдающая за ними обезьяна подбежала к камере. Девушки быстро отступили подальше, зная, что обезьяны могут проявлять агрессию.

@annisadwiatikah2

monyet meresahkan? ##fyp

♬ Mood - Tom Mallari ??

Животное какое-то время всматривалось в объектив с очень серьезным видом, а затем схватило телефон. К счастью, убегая, обезьяна потеряла добычу, и девушки смогли вернуть свой гаджет.

Ролик с проделками обезьяны за день с момента публикации посмотрели уже больше 20 миллионов человек.

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