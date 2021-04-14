@annisadwiatikah2
monyet meresahkan? ##fyp♬ Mood - Tom Mallari ??
17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обезьяна украла у девушек телефон во время съемки видео и очаровала соцсети
Ролик с ней посмотрели уже больше 20 миллионов человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Озорная обезьяна из Индонезии неожиданно прославилась в соцсетях, когда украла телефон у собирающихся танцевать девушек.
16-летняя Анниса из города Медан на Суматре и ее сводная сестра установили телефон на крыльце и собирались записать на видео свой танец. В этот момент наблюдающая за ними обезьяна подбежала к камере. Девушки быстро отступили подальше, зная, что обезьяны могут проявлять агрессию.
Животное
Ролик с проделками обезьяны за день с момента публикации посмотрели уже больше 20 миллионов человек.
Анна Лысенко