Опубликовано खबरिया Воскресенье, 11 апреля 2021 г.
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии кандидаты в депутаты превратили бродячих собак в «билборды»
Они прикрепляют к животным свои агитационные плакаты
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В середине апреля в соцсетях стали расходиться фото бродячих собак из индийского штата
Местные жители сфотографировали бездомных животных, к которым были прикреплены агитационные плакаты кандидатов в депутаты. По крайней мере такой бесплатной рекламой воспользовались как минимум двое политиков.
Зоозащитники и местные жители сочли такую агитацию недопустимой и потребовали у полиции разобраться с креативной политической рекламой.
В интервью журналистам один из кандидатов сообщил, что не понимает такого народного гнева, ведь ничего плохого собакам он не сделал.
«Использовать бездомных собак в кампании не запрещено законом. Мы не причиняем им вреда, мы их кормим», — сказал политик.
Отреагировала ли полиция на заявления активистов, не сообщается. Выборы в
Екатерина Гура