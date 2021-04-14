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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии кандидаты в депутаты превратили бродячих собак в «билборды»

Они прикрепляют к животным свои агитационные плакаты

В середине апреля в соцсетях стали расходиться фото бродячих собак из индийского штата Уттар-Прадеш, где сейчас проходит избирательная кампания перед предстоящими выборами.

Опубликовано खबरिया Воскресенье, 11 апреля 2021 г.
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Местные жители сфотографировали бездомных животных, к которым были прикреплены агитационные плакаты кандидатов в депутаты. По крайней мере такой бесплатной рекламой воспользовались как минимум двое политиков.

Зоозащитники и местные жители сочли такую агитацию недопустимой и потребовали у полиции разобраться с креативной политической рекламой.

В интервью журналистам один из кандидатов сообщил, что не понимает такого народного гнева, ведь ничего плохого собакам он не сделал.

«Использовать бездомных собак в кампании не запрещено законом. Мы не причиняем им вреда, мы их кормим», — сказал политик.

Отреагировала ли полиция на заявления активистов, не сообщается. Выборы в Уттар-Прадеш пройдут в четыре этапа с 15 по 29 апреля, пишет India Times.

Опубликовано खबरिया Воскресенье, 11 апреля 2021 г.

Екатерина Гура

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