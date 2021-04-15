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12:08 (мск), источник: Фонтанка

Кошка на день стала начальником японской полиции. Пост и форму она получила за спасение человека

В Японии кошка спасла человека и стала начальником полиции.

В префектуре Тояма в Японии чествовали кошку, благодаря которой удалось сохранить человеческую жизнь.

Как передаёт 14 апреля РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, за заслуги в деле спасения Коко один день провела на посту начальника отделения полиции. Хвостатого героя одели в фирменную форму с фуражкой. Также ей выписали грамоту, а ещё кошка поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников, после чего, обмакнув лапку в красную тушь, «подписала» соответствующую декларацию.

Инцидент, после которого Коко стала местным героем, случился в прошлом году. Хозяйка заметила, как её питомец сидит у канавы и пристально смотрит в воду. Оказалось, что там лежит упавший пожилой мужчина. Пострадавший получил необходимую помощь.

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