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04:05 (мск), источник: Известия

Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после COVID-19

Хотя дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых, в редких случаях у них развиваются опасные неврологические синдромы. Как показал международный экспертный обзор, опубликованный в The Lancet, у пациентов младшего возраста, переболевших СOVID-19, возможны поражения головного мозга (вплоть до инсульта), нервной ткани и позвоночника. Исследование 38 детей с такой симптоматикой стало крупнейшим на сегодня описанием влияния вируса на детскую центральную нервную систему. Распознать эти проявления ученые смогли только с помощью МРТ.

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Источник: РИА "Новости"

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ, сказано в исследовании. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу.

Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита, рассказала «Известиям» врач-невролог детской клиники «Медси» Оксана Загилова.

«Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови. — “Известия”), нарушениями гомеостаза (кроветворения. — “Известия”), нейротропностью (способностью поражать нейроны. — “Известия”) SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу», — рассказала эксперт.

Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту, пояснила специалист.

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