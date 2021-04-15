Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после COVID-19

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ, сказано в исследовании. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу.
Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.
У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита, рассказала «Известиям» врач-невролог детской клиники «Медси» Оксана Загилова.
«Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови. — “Известия”), нарушениями гомеостаза (кроветворения. — “Известия”), нейротропностью (способностью поражать нейроны. — “Известия”) SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу», — рассказала эксперт.
Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту, пояснила специалист.