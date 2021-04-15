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03:45 (мск), источник: Известия

Правозащитники выявили недобросовестные практики банков при кешбэке

Правозащитники провели исследование, проанализировав предложения карт с кешбэком десяти банков из топ-20, и пришли к выводу, что кредитные организации используют недобросовестные практики при продаже таких программ. Об этом «Известиям» рассказали в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Источник: Известия

Например, банки устанавливают условия, которые невозможно выполнить или оставляют за собой право отказать в начислении бонусных баллов, указали правозащитники. Кроме того, дополнительные комиссии могут и вовсе увести клиента в «минус», заявили в КонфОП.

В организации считают, что меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) или так называемый поведенческий надзор ЦБ должен распространить на все продукты кредитных организаций. В том числе, на программы лояльности, связанные с кэшбэком по дебетовым картам. Поведенческий надзор чреват не только изменением нормативов, но и в крайних случаях — запретом на ряд продуктов.

В ЦБ признали наличие проблем при реализации банками программ лояльности. В ряде случаев кредитные организации выстраивают рекламу своих программ лояльности на основе их наиболее привлекательных особенностей, отметили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос «Известий».

«Например, банк может предлагать повышенный кешбэк на определенные категории покупок либо на покупки у своих партнеров. При этом остальные значимые условия, но менее привлекательные с точки зрения потребителя, могут упоминаться вскользь, за счет чего у клиента формируются неоправданные ожидания в отношения условий программ», — сказали в пресс-службе ЦБ.

Между тем, в Центробанке считают, что проблема находится в плоскости ненадлежащего информирования, а не мисселинга, а порядок предоставления кешбека и его параметры лежат в плоскости договорных отношений.

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