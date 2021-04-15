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11:26 (мск), источник: ТАСС

Зарплата космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц

По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса Максима Овчинникова, пока зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

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«Президент [России] объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — сказал Овчинников.

По словам первого замгендиректора Роскосмоса, пока зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. В частности, астронавты NASA в среднем получают около $8−9 тыс., а астронавты Европейского космического агентства — $7−8 тыс., отметил он.

Овчинников пояснил, что для решения вопроса о повышении зарплат космонавтов потребовалось около четырех месяцев. В работу были включены Администрация президента РФ, правительство, Минэкономразвития, Минфин. Первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время. «Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации», — подчеркнул он.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. Такую инициативу он выдвинул на совещании по вопросам развития космической отрасли. Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.

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