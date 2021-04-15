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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Юрист предупредил о старых и новых запретах для дачников в России

Дачников могут наказать за костры, разведение крупного скота и шум.

Источник: РИА "Новости"

Самым беспроигрышным методом заработать себе штраф на даче является сжигание мусора или разведение костров для других целей на территории участка, не оборудованного для этого. В четверг, 15 апреля, генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский напомнил российским дачникам о старых и новых запретах в интервью агентству «Прайм».

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Размер штрафов за костры и сжигание мусора составляет от двух до трех тысяч рублей. При этом проникновения на ваш участок с правоохранителями не потребуется — для штрафа достаточно свидетельства сотрудника МЧС, который заметит костер через забор участка.

Дачникам также нельзя закапывать неразлагаемые отходы и рубить деревья в окрестном лесу. За последнее можно даже получить реальный срок. «Прирезка» соседних земельных участков, которой часто грешат российские дачники, называется самозахватом земель и также преследуется по закону, подчеркнул юрист.

— Нельзя выкачивать из скважины без лицензии более ста кубов воды в день, но для большинства этот запрет не существенен, поскольку бытовой насос такую нагрузку потянуть не способен. Также запрещено нарушать права других собственников. Например, если в результате ваших действий затопило соседей, то вам придется заплатить штраф, — предупредил Алексей Петропольский.

Есть запреты и ограничения, которые касаются заборов на участке. Заборы не должны быть глухими и к ним нельзя сажать деревья слишком близко. Наказать дачников в РФ могут за нарушение тишины: даже на своем участке запрещено шуметь во внеурочное время. И, наконец, нельзя без согласия соседей разводить крупный рогатый скот.

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