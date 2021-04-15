11:28 (мск), источник: Life.ru
За сутки в России снова выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса
В пятёрке по заболеваемости — Москва, Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.
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За сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса, умерло 398 пациентов, выздоровело — 10 225. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2455 случаев за сутки), Петербург (+719), Подмосковье (+565), Ростовская (+240) и Нижегородская (+211) области.
Больше всего выздоровевших в Москве (+1944 за сутки), Петербурге (+1456), Подмосковье (+489), Нижегородской (+266) и Самарской (+219) областях.
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 4 675 153 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 104 398 пациентов, 4 301 448 человек выздоровели.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, пока всё стабильно, но заболеваемость стала снижаться медленнее, «мы практически стоим на месте». Поэтому в этой ситуации она не видит возможности отменять масочный режим и другие ограничения.