Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
15:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Военно-морской тверк». Как танец вызвал общественный скандал в Австралии

Видео с танцующими тверк девушками на военном мероприятии стало причиной общественного скандала в Австралии. Зажигательный танец девушек в обтягивающих шортиках на фоне военного корабля стал вирусным роликом в интернете.

В итоге одна часть населения назвала поведение военных неуместным. Другая обвиняла девушек в том, что их танец был слишком «сексуализированным». А третья заявила, что женщины могут делать со своими телами все что угодно и танцевать как и где угодно и никто не вправе их осуждать.

Читайте также
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века

В дополнение ко всему выяснилось, что ролик с танцем был отредактирован национальной телекомпанией Эй-би-си, а танцевальная группа из этого ролика пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в СМИ. Так откуда же взялся «военно-морской тверк»?

Танцевальная группа 101 Doll Squadron была нанята Королевским флотом Австралии для выступления на церемонии ввода в эксплуатацию нового корабля «Сапплай».

И возможно, танец остался бы незамеченным, но репортер телеканала Эй-би-си поделился в «Твиттере» видео, в котором кадры с сексуальными движениями танцовщиц были смонтированы с каменными лицами военачальников, которые якобы за ним наблюдали. В комментариях к этому твиту, который позже был удален, начали критиковать военных за нарушение стандартов поведения.

Представители военно-морского флота Австралии заявили, что никто из официальных лиц, таких как генерал-губернатор, не видел представления в том виде, в котором это преподнесено в СМИ, поскольку оно состоялось до их прибытия.

Телеканал Эй-би-си признался, что запись действительно была перемонтирована. В дело вмешался даже премьер-министр страны Скотт Моррисон, который заявил что поступок военных не укладывается в рамки и раскритиковал телеканал за монтаж видео.

Военно-морской флот Австралии не объяснил, почему они решили пригласить тверк-группу на официальное мероприятие.

Остальная часть церемонии при этом прошла в традиционном для таких событий виде: духовые оркестры и моряки, отдающие салют военачальникам. .

Военное мероприятие в целом прошло традиционно, а в руководстве флота не смогли ответить, зачем они пригласили исполнительниц тверка | Источник: COMMANDER AUSTRALIAN FLEET/TWITTER

Но это уже было не важно. Видео стало вирусным и вызвало много негативных откликов. «Я рада за девушек, что они удостоились чести выступить на таком мероприятии, но полуголые танцы на фоне военного корабля неуместны», — заявила Жаки Ламби, независимый сенатор и ветеран армии, назвав «абсолютным шоком» решение военного руководства пригласить танцоров тверка.

Новость
Пользователи соцсетей сравнивают мужскую и женскую стороны кровати

Но критика странного выбора танцевального репертуара военными вскоре переросла в обвинения танцоров и танцевального стиля в намеренной сексуализации и объективизации женщин.

Приглашенная танцевальная группы101 Doll Squadron известна тем, что в ее состав входят представители коренных народов и разных рас.

Она специализируются на регги, афробитах и хип-хопе — танцевальных жанрах, которые раньше не были представлены в европейской культуре, а сейчас часто встречаются в современных танцах.

Некоторые комментаторы высказали мнение, что подобная хореография «унизительна для женщин». Такие заявления было сделаны на фоне дебатов о гендерном неравенстве, которое сейчас является одной из главных тем в австралийской политике.

В одной из публикаций телеканала Эй-би-си цитируется неназванный политик, который заявил, что «во времена, когда мы так заботимся о том, чтобы перестать объективизировать женщин, можно найти другие танцы, которые тоже будут веселыми и энергичными».

Новость
Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища

Но борцы за права женщин были так увлечены своим делом, что забыли спросить у самих женщин — танцоров — а что они сами по этому поводу думают?

Девушки из 101 Doll Squadron обвинили телеканал Эй-би-си во «вводящем в заблуждение редактировании», в результате которого в видео с выступления вставили кадры с лицами военных и высокопоставленных чиновников.

«Нам это показалось жутким, и у нас есть много вопросов к репортерам и операторам телеканала Эй-би-си и их потребности сексуализировать женщин и танцевальные номера для собственного удовольствия», — говорится в их заявлении танцевального коллектива.

Известная в Австралии независимая медиакомпания Mamamia, которая специализируется на правах женщин, опубликовала статью со словами поддержки девушек. «Это Королевский флот Австралии заставил танец выглядеть странным. Это Королевский флот Австралии превратил искусство девушек в предмет, вызывающий насмешки. А девушки просто хорошо делали свою работу», — заявили в Mamamia.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
США ввели санкции против российского госдолга
"Крови нет, хирурга нет". В татарском селе родители 16-летней девушки пы...
США ввели новые санкции против России
Путин назвал главную национальную цель России
В Гидрометцентре пообещали похолодание и аномальное тепло
Юрист предупредил о старых и новых запретах для дачников
Выбраны лучшие фотографии 2021 года
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
Новости партнеров
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Турция быстро отреагировала на решение РФ запретить полеты
Звонят и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества
Авто
Паркинги вместо гаражей: очередная «реновация» в Москве Автомобилистам, лишившимся мест для хранения машины, предложат альтернативу
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Леди
Как 79-летняя Вера Алентова худеет на творожной диете Актриса с юности приучила себя следить за весом
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Президент России напомнил, как США тысячами уничтожали людей
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Врач назвал 3 причины провериться на онкологию после 21 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь