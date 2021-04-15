«Военно-морской тверк». Как танец вызвал общественный скандал в Австралии
Видео с танцующими тверк девушками на военном мероприятии стало причиной общественного скандала в Австралии. Зажигательный танец девушек в обтягивающих шортиках на фоне военного корабля стал вирусным роликом в интернете.
NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG
В итоге одна часть населения назвала поведение военных неуместным. Другая обвиняла девушек в том, что их танец был слишком «сексуализированным». А третья заявила, что женщины могут делать со своими телами все что угодно и танцевать как и где угодно и никто не вправе их осуждать.
В дополнение ко всему выяснилось, что ролик с танцем был отредактирован национальной телекомпанией Эй-би-си, а танцевальная группа из этого ролика пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в СМИ. Так откуда же взялся «военно-морской тверк»?
Танцевальная группа 101 Doll Squadron была нанята Королевским флотом Австралии для выступления на церемонии ввода в эксплуатацию нового корабля «Сапплай».
И возможно, танец остался бы незамеченным, но репортер телеканала Эй-би-си поделился в «Твиттере» видео, в котором кадры с сексуальными движениями танцовщиц были смонтированы с каменными лицами военачальников, которые якобы за ним наблюдали. В комментариях к этому твиту, который позже был удален, начали критиковать военных за нарушение стандартов поведения.
Представители военно-морского флота Австралии заявили, что никто из официальных лиц, таких как генерал-губернатор, не видел представления в том виде, в котором это преподнесено в СМИ, поскольку оно состоялось до их прибытия.
Телеканал Эй-би-си признался, что запись действительно была перемонтирована. В дело вмешался даже премьер-министр страны Скотт Моррисон, который заявил что поступок военных не укладывается в рамки и раскритиковал телеканал за монтаж видео.
Военно-морской флот Австралии не объяснил, почему они решили пригласить тверк-группу на официальное мероприятие.
Остальная часть церемонии при этом прошла в традиционном для таких событий виде: духовые оркестры и моряки, отдающие салют военачальникам. .
Военное мероприятие в целом прошло традиционно, а в руководстве флота не смогли ответить, зачем они пригласили исполнительниц тверка
| Источник:COMMANDER AUSTRALIAN FLEET/TWITTER
Но это уже было не важно. Видео стало вирусным и вызвало много негативных откликов. «Я рада за девушек, что они удостоились чести выступить на таком мероприятии, но полуголые танцы на фоне военного корабля неуместны», — заявила Жаки Ламби, независимый сенатор и ветеран армии, назвав «абсолютным шоком» решение военного руководства пригласить танцоров тверка.
Но критика странного выбора танцевального репертуара военными вскоре переросла в обвинения танцоров и танцевального стиля в намеренной сексуализации и объективизации женщин.
Приглашенная танцевальная группы101 Doll Squadron известна тем, что в ее состав входят представители коренных народов и разных рас.
Она специализируются на регги, афробитах и хип-хопе — танцевальных жанрах, которые раньше не были представлены в европейской культуре, а сейчас часто встречаются в современных танцах.
Некоторые комментаторы высказали мнение, что подобная хореография «унизительна для женщин». Такие заявления было сделаны на фоне дебатов о гендерном неравенстве, которое сейчас является одной из главных тем в австралийской политике.
В одной из публикаций телеканала Эй-би-си цитируется неназванный политик, который заявил, что «во времена, когда мы так заботимся о том, чтобы перестать объективизировать женщин, можно найти другие танцы, которые тоже будут веселыми и энергичными».
Но борцы за права женщин были так увлечены своим делом, что забыли спросить у самих женщин — танцоров — а что они сами по этому поводу думают?
Девушки из 101 Doll Squadron обвинили телеканал Эй-би-си во «вводящем в заблуждение редактировании», в результате которого в видео с выступления вставили кадры с лицами военных и высокопоставленных чиновников.
«Нам это показалось жутким, и у нас есть много вопросов к репортерам и операторам телеканала Эй-би-си и их потребности сексуализировать женщин и танцевальные номера для собственного удовольствия», — говорится в их заявлении танцевального коллектива.
Известная в Австралии независимая медиакомпания Mamamia, которая специализируется на правах женщин, опубликовала статью со словами поддержки девушек. «Это Королевский флот Австралии заставил танец выглядеть странным. Это Королевский флот Австралии превратил искусство девушек в предмет, вызывающий насмешки. А девушки просто хорошо делали свою работу», — заявили в Mamamia.
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