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16:52 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат ArtMasters выходит на международный уровень

Москва, 15 апреля. 8—9 апреля 2021 года в рамках мероприятия Russia Creates 2.0 (12+) и презентации павильона России на «Экспо-2020» (12+) состоялась презентация Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (12+). С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае (ОАЭ) пройдет Всемирная выставка «Экспо-2020».

Источник: VK.com

В целях участия в «Экспо-2020» состоялись переговоры со стратегическими партнерами по программам стажировок для финалистов чемпионата, а также сформирован план интеграции победителей чемпионата в ведущие международные проекты креативной экономики, а также деловой и развлекательной программы павильона Россия.

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«Чемпионат ArtMasters отличается от известных творческих конкурсов и фестивалей своим принципиально иным подходом как к выбору конкурсных компетенций, так и к финальному результату состязаний. Мы стремимся не только выявить лучших из лучших, но и создать среду для долгосрочной творческой реализации молодых специалистов. Для победителей 2020 года чемпионат стал настоящим профессиональным трамплином: стажировки с последующим трудоустройством, реализация денежных грантов через дополнительное образование и собственные проекты, многие творческие тандемы продолжают работать вместе и после завершения соревнований», — отметила Анастасия Семёнова, GR-директор чемпионата ArtMasters.

В 2021 году чемпионат расширил возрастные рамки и открыл возможность проявить себя для юниоров (14−17 лет). Следующий шаг развития ArtMasters — это презентация итоговых работ финалистов на международной арене, создание возможностей для интеграции победителей в программу павильона Россия на международной арене «Экспо» в Дубае, которая посвящена креативной экономике.

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После презентации чемпионата в число амбассадоров вошел Покрас Лампас, художник, каллиграф, основатель направления «каллиграфутуризм». Он дополнил состав амбассадоров ArtMasters 2021 года, в который ранее вошли Александр Ус, креативный директор компании Sila Sveta, и Дина Гарипова, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан.

«Умение формировать команду и работать в команде — одни из наиболее важных умений в креативных индустриях. ArtMasters создает среду, которая позволяет молодым людям научиться взаимодействовать, пробовать и находить различные творческие формы для реализации своих идей. Именно за такими гибкими и актуальными проектами будущее, которое формируется уже сейчас», — отметил Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Прием заявок на участие в чемпионате ArtMasters продолжится до 30 мая 2021 года.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

Официальным информационным партнером чемпионата является ТАСС.

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