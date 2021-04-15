16:52 (мск), источник: ТАСС
Чемпионат ArtMasters выходит на международный уровень
Москва, 15 апреля.
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В целях участия в «Экспо-2020» состоялись переговоры со стратегическими партнерами по программам стажировок для финалистов чемпионата, а также сформирован план интеграции победителей чемпионата в ведущие международные проекты креативной экономики, а также деловой и развлекательной программы павильона Россия.
«Чемпионат ArtMasters отличается от известных творческих конкурсов и фестивалей своим принципиально иным подходом как к выбору конкурсных компетенций, так и к финальному результату состязаний. Мы стремимся не только выявить лучших из лучших, но и создать среду для долгосрочной творческой реализации молодых специалистов. Для победителей 2020 года чемпионат стал настоящим профессиональным трамплином: стажировки с последующим трудоустройством, реализация денежных грантов через дополнительное образование и собственные проекты, многие творческие тандемы продолжают работать вместе и после завершения соревнований», — отметила Анастасия Семёнова,
В 2021 году чемпионат расширил возрастные рамки и открыл возможность проявить себя для юниоров (14−17 лет). Следующий шаг развития ArtMasters — это презентация итоговых работ финалистов на международной арене, создание возможностей для интеграции победителей в программу павильона Россия на международной арене «Экспо» в Дубае, которая посвящена креативной экономике.
После презентации чемпионата в число амбассадоров вошел Покрас Лампас, художник, каллиграф, основатель направления «каллиграфутуризм». Он дополнил состав амбассадоров ArtMasters 2021 года, в который ранее вошли Александр Ус, креативный директор компании Sila Sveta, и Дина Гарипова, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан.
«Умение формировать команду и работать в команде — одни из наиболее важных умений в креативных индустриях. ArtMasters создает среду, которая позволяет молодым людям научиться взаимодействовать, пробовать и находить различные творческие формы для реализации своих идей. Именно за такими гибкими и актуальными проектами будущее, которое формируется уже сейчас», — отметил Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.
Официальным информационным партнером чемпионата является ТАСС.