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16:26 (мск), источник: Forbes

Россияне пожаловались на отмену рейсов в Москву с пересадкой в Стамбуле

Российские туристы пожаловались на отмену рейсов в Москву через Стамбул. По их словам, они не могут получить информацию о других способах перелета ни от авиакомпаний, ни на горячей линии Ростуризма.

Источник: Reuters

Несколько российских туристов за границей получили уведомление об отмене рейсов в Москву с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рассказы путешественников.

Одна из собеседниц агентства сообщила, что планировала перелет из Тбилиси в Москву через Стамбул. «На электронную почту мне пришло письмо от Turkish Airlines, где сообщалось, что последний сегмент моего обратного билета из Тбилиси — Стамбул-Москва — отменен. За дополнительной информацией было предложено обращаться в авиакомпанию по телефону. Однако там лишь автоматизированное меню без возможности связи с оператором, информации о возвращении в Россию оно не дает», — рассказала она.

Похожую ситуацию описал россиянин, отправившийся с семьей на отдых в Египет: «Мы улетели в середине прошлой недели со стыковкой в Турции и планировали вернуться домой в эту пятницу. Но вчера нам пришло уведомление об отмене рейса. Мы дозвонились в каирский офис турецкой авиакомпании, но предоставить информацию о возможностях возвращения нам не смогли, опция переоформления онлайн на сайте не работает».

Оба собеседника агентства отметили, что не смогли получить помощь на горячей линии Ростуризма. В результате им пришлось купить новые билеты.

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Как отмечает «Дождь», с похожей ситуацией столкнулась корреспондент телеканала Марфа Смирнова. Она должна была вернуться из Египта в Москву с пересадкой в стамбуле 17 апреля, но получила уведомление об отмене рейса от Turkish Airlines. Теперь журналистка рассматривает возможность вернуться в Москву с другой пересадкой.

При этом другой российский турист, который находится в Стамбуле, рассказал «Интерфаксу», что его рейс в Москву 18 апреля состоится по расписанию.

Ранее на этой неделе российские власти приостановили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там эпидемиологической ситуации. При этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у правила будут исключения: будут разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом и полеты для вывоза россиян из Турции.

Ранее о возможных проблемах при возвращении в Россию через Турцию, сообщал «Коммерсантъ». Источник газеты на туристическом рынке рассказал, что каждый день в Москву стыковочными рейсами из Стамбула прибывают около 1200 человек, но после ограничения авиасообщения этот коридор заметно сузится.

По его словам, только на курортах Египта сейчас находятся 5000−7000 россиян, у которых отменились стыковочные рейсы. «Формально они могут вернуться домой через Каир, но цены на такие билеты резко выросли», — добавил собеседник издания.

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Тимур Батыров

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