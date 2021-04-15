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16:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Польша: неопознанный «монстр» на дереве оказался круассаном

Когда сотрудники службы защиты животных получили сообщение о необычном звере, прячущемся на дереве в польском Кракове, они не знали, что вместо чудовища обнаружат… круассан.

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Краковское общество защиты животных заявило, что случившееся не было шуткой.

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В посте в «Фейсбуке» организация сообщила, что им в отчаянии позвонила женщина и пожаловалась на сидящее вот уже два дня на дереве неопознанное животное. Сотрудники уточнили, может ли это быть хищной птицей.

Расстроенная женщина рассказала, что «чудовище» было больше похоже на «лагуну», прежде чем вспомнила слово «игуана».

Инспекторы знали, что рептилии вряд ли переживут прохладную весеннюю погоду в южном польском городе. Они задались вопросом, могло ли существо оказаться брошенным хозяевами домашним животным.

По прибытии на место происшествия сотрудники инспекции констатировали более прозаичный факт: висящий на дереве сирени обезглавленный и лишенный конечностей предмет — круассан. Вероятно, выброшенный из окна, чтобы покормить птиц.

Инспекторы отреагировали спокойно. При этом в организации заявили, что люди должны продолжать проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.

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