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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

«Спутник» проверили на побочность в Аргентине

Минздрав страны опубликовал отчет о состоянии привившихся.

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Источник: Reuters

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о состоянии около 1,5 млн граждан страны, привившихся российским препаратом «Спутник V». 99,2% зафиксированных побочных эффектов, которые, «предположительно», связаны с вакцинацией, названы «легкими и умеренными»: лихорадка, головная боль, ломота в суставах, астения. Отмечено также несколько эффектов вакцины от COVID-19, которые не включены в инструкцию, в том числе два случая иммунной тромбоцитопении. Российский Росздравнадзор ранее заявлял, что после вакцинации «Спутником» не было зафиксировано ни одного случая тромбоза. Микробиолог Константин Северинов считает, что сложно доказать прямую связь между осложнениями в столь малых количествах и прививкой.

С начала национальной кампании по вакцинации в декабре 2020 года до 16 марта 2021 года интегрированная информационная система здравоохранения Аргентины (SIISA) получила 2 541 362 уведомления о состоянии граждан после прививки, из них 1 450 974 — «Спутником V».

Всего выявлено 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины.

Это 1640,5 случая на 100 тыс. доз, указано в документе. В отчете отмечается, что речь идет о побочных эффектах, которые, «предположительно», связаны с вакцинацией и иммунизацией. При этом 99,2% из них были «легкими и умеренными».

  • О лихорадке с головной болью, болью в мышцах или суставах рассказали 8210 аргентинцев, получивших «Спутник V» (33,2%).
  • О головной боли, мышечной, суставной боли и астении сообщили 9407 вакцинированных (38,1%).
  • Лихорадка как единственный признак была зафиксирована у 2065 человек (8,3%).
  • Боль и местная лимфаденопатия (увеличение лимфоузлов) — у 2306 (9,3%).
  • О легкой аллергии сообщили 362 человека (1,46%).
  • Желудочно-кишечные симптомы с лихорадкой или без нее (диарея, рвота, тошнота, металлический привкус во рту) обнаружили 1447 привившихся аргентинцев (5,98%).
  • Еще 147 человек (0,59%) заметили липотемию (легкое затуманивание сознания, головокружение, звон в ушах, тошнота, похолодание рук и ног), обморок, нервозность.

В отчете Минздрава Аргентины приведены также семь редких случаев, которые не включены в действующую инструкцию вакцины:

  • пять случаев анафилаксии (0,02%),
  • два случая иммунной тромбоцитопении (0,008%).
  • и один случай синдрома Гийена-Барре (0,004%).

В случае с тромбоцитопенией речь идет о снижении количества тромбоцитов, что сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений. Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся периферическими параличами.

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По словам завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константина Северинова, эти данные «почти ничего не значат». «На таких больших выборках такие очень незначительные количества осложнений всегда трудно поддаются анализу. Показать, что есть прямая связь между осложнениями, какими бы они ни были, в таких маленьких количествах и прививкой сложно, а тем более сложно определить, какой компонент вакцины вызывает реакцию», — говорит Северинов.

Он отмечает, что по целому ряду параметров «Спутник V» похож на AstraZeneca, «оксфордскую вакцину», применение которой вызвало несколько десятков тромбозов, в том числе с летальными исходами. Константин Северинов подчеркивает, что речь о 20 млн привитых, и напоминает о решении европейского регулятора, который признал риски применения AstraZeneca незначительными в сравнении с положительным эффектом — защитой от коронавирусной инфекции.

«Это все на уровне полетов на самолетах: есть вероятность, что самолет упадет, но она никак не мешает людям летать», — добавил биолог.

Отметим, ранее Росздравнадзор сообщал, что после вакцинации «Спутником V» не было зафиксировано ни одного случая тромбоза. По словам руководителя ведомства Аллы Самойловой, они осуществляют постоянный мониторинг безопасности применения вакцин от COVID-19, а российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения. Самойлова добавила, что Минздрав Аргентины также подтвердил отсутствие тромбозов от «Спутника V».

«Ъ» направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать аргентинский отчет. Однако Константин Северинов предполагает, что у российских властей просто нет достоверной информации о состоянии привившихся, так как практически не проводятся поствакцинальные исследования.

Наталья Костарнова

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