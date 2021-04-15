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18:48 (мск), источник: ТАСС

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, следует из телеграммы Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям (текст документа есть у ТАСС). Ранее полеты были ограничены до 16 апреля.

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Источник: AP 2020

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», — говорится в телеграмме.

Из нее следует, что авиакомпании могут выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, каждый из которых требует разрешения оперштаба.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года из-за распространения в стране нового штамма коронавируса и с тех пор запрет на полеты в эту страну периодически продлевается.

Кроме того, Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и полностью закрыла полеты в Танзанию из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

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