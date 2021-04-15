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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

100-килограммовая черепаха из Германии ежедневно катается на скейтборде

Таким образом она восстанавливает больные суставы.

Специалисты зоопарка в немецком городе Гельзенкирхен придумали эффективный, но довольно необычный способ реабилитации для одной из своих заболевших черепах.

Самец по имени Гельмут — представитель шпороносных черепах, которые являются одними из самых крупных в мире. Сейчас его вес составляет 100 килограммов. Недавно Гельмут перестал передвигаться и, обследовав его, ветеринары обнаружили изменения в плечевых суставах. Из-за острой боли в лапах, черепахе было трудно поднимать вес своего панциря и двигаться, а потому специалисты придумали необычное решение.

Наряду с медикаментозным лечением Гельмуту требуется и физиотерапия, поэтому по утрам двое работников поднимают черепаху и пересаживают ее на скейтборд с четырьмя роликами. После этого довольный Гельмут катается по вольеру, лишь отталкиваясь лапами от пола.

Пресс-секретарь зоопарка рассказала, что такие упражнения не только помогают животному, но и доставляют ему удовольствие — он катается на роликах довольно быстро и, в отличие от других черепах, больше времени проводит в движении.

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Сообщается, что прогресс в выздоровлении Гельмута уже виден, и ветеринары надеются, что совсем скоро он поправится окончательно. Оставят ли черепахе скейтборд в качестве хобби после выздоровления, специалисты еще не знают.

Екатерина Гура

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