18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
100-килограммовая черепаха из Германии ежедневно катается на скейтборде
Таким образом она восстанавливает больные суставы.
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Специалисты зоопарка в немецком городе Гельзенкирхен придумали эффективный, но довольно необычный способ реабилитации для одной из своих заболевших черепах.
Самец по имени Гельмут — представитель шпороносных черепах, которые являются одними из самых крупных в мире. Сейчас его вес составляет 100 килограммов. Недавно Гельмут перестал передвигаться и, обследовав его, ветеринары обнаружили изменения в плечевых суставах.
Наряду с медикаментозным лечением Гельмуту требуется и физиотерапия, поэтому по утрам двое работников поднимают черепаху и пересаживают ее на скейтборд с четырьмя роликами. После этого довольный Гельмут катается по вольеру, лишь отталкиваясь лапами от пола.
Сообщается, что прогресс в выздоровлении Гельмута уже виден, и ветеринары надеются, что совсем скоро он поправится окончательно. Оставят ли черепахе скейтборд в качестве хобби после выздоровления, специалисты еще не знают.
Екатерина Гура