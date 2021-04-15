Сербия первой в Европе начала производить вакцину «Спутник V»

«Министр оценил [производство вакцины] как исторический момент для Сербии, которая стала первой страной в Европе, начавшей производство вакцины “Спутник V” на своей территории», — цитирует министра его пресс-служба.
Сообщается, что Попович встретился с представителями России, которые присутствовали при выпуске пробных партий вакцины в белградском Институте вирусологии «Торлак». Далее предстоит проверка качества выпущенного препарата, после чего Сербия начнет самостоятельную расфасовку вакцин.
В среду РФПИ сообщил о начале производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.
3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины «Спутник V» на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года — полноценное производство.