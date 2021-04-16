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 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
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02:33 (мск), источник: Российская газета

В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники

При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напоминает Роструд. Соответственно, отдыхать будем с 1 по 3 мая (в связи Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы).

Источник: Reuters

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», — пояснили «Российской газете» в Роструде. 7 мая рабочий день будет полноценным.

Как неоднократно разъясняли в Роструде, никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать.

«Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня», — ранее сообщили «РГ» в Роструде.

Сделать это можно путем издания лок­ального нормативного акта. А так как уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате, добавили в Роструде.

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