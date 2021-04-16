Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
20Год назад в России ввели локдаун
01:03 (мск), источник: Известия

Отдых на российских курортах подорожал на 15−30% после закрытия Турции

Сильнее всего цены на отечественные курорты выросли в Крыму, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Источник: Известия

«Буквально за одну ночь после новостей о закрытии Турции цены на отдых на российских курортах заметно выросли, — сказал он. — В Крыму рост составил 20−30%, в Краснодарском крае — 10−15%. Подорожали именно объекты размещения, не авиабилеты. Спрос превышает предложение особенно на крымском полуострове, где в принципе мало отелей — пятизвездных гостиниц там всего пять».

По словам эксперта, примерно половина туристов, которые из-за ограничений не поехали в Турцию, переориентировались на Россию. В итоге Крым и Краснодарский край в апреле-мае примут примерно на 100 тыс. больше путешественников, чем планировали.

«Пока объекты размещения на этих российских курортах выдерживают такой наплыв посетителей, но летом они уже не справятся. В мае море холодное — поток отдыхающих меньше. Места в объектах размещения пока есть, но по высоким ценам. Даже отели с одной звездой подняли цены, не говоря о гостиницах три звезды и выше», — отметил Алексан Мкртчян.

На майские праздники в Краснодарском крае забронировано свыше 80% гостиничного фонда, сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почём сливы: Сбер попросил до 8 лет тюрьмы за утечку баз клиентов банков
Курортный карман: власти Кубани не считают нужным сдерживать цены на отели
Байден: пришло время для деэскалации с Россией
Эксперты оценили последствия санкций США против госдолга РФ
Украина обвинила Россию в провокациях в Азовском море
Российский фотограф стал победителем World Press Photo
Задержан замглавы департамента экономики Москвы
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
Здоровье
Ковид помог троим пациентам излечиться от рака Врачи предполагают, что инфекция запустила в организме мощную реакцию иммунной системы, которая уничтожила злокачественные клетки.
Hi-Tech
Материалы будущего. Как выглядят узоры из звука Рисунок никогда не повторяется
Авто
Новый электромобиль Mercedes-Benz EQS: он приедет в Россию? Сегодня раскрыли все подробности о крутом серийном электрокаре от Mercedes-EQ
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
Звезда «Деффчонок» Галина Боб стала многодетной мамой Актриса принимает поздравления
Леди
Яна Поплавская с молодым мужем "показали страсть" Пара не скрывала чувств на публике
Дом
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь