01:03 (мск), источник: Известия
Отдых на российских курортах подорожал на 15−30% после закрытия Турции
Сильнее всего цены на отечественные курорты выросли в Крыму, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
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«Буквально за одну ночь после новостей о закрытии Турции цены на отдых на российских курортах заметно выросли, — сказал он. — В Крыму рост составил 20−30%, в Краснодарском крае — 10−15%. Подорожали именно объекты размещения, не авиабилеты. Спрос превышает предложение особенно на крымском полуострове, где в принципе мало отелей — пятизвездных гостиниц там всего пять».
По словам эксперта, примерно половина туристов, которые
«Пока объекты размещения на этих российских курортах выдерживают такой наплыв посетителей, но летом они уже не справятся. В мае море холодное — поток отдыхающих меньше. Места в объектах размещения пока есть, но по высоким ценам. Даже отели с одной звездой подняли цены, не говоря о гостиницах три звезды и выше», — отметил Алексан Мкртчян.
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