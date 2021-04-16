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10:39 (мск), источник: Life.ru

Россияне передали командование МКС американцам

«Ключ» от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер. Российский «Союз» отстыкуется 17 апреля.

Источник: Роскосмос

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией американке Шеннон Уокер. Церемония передачи транслировалась на сайте NASA.

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«6 месяцев на борту МКС — это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шеннон», — сказал Рыжиков во время церемонии.

В ходе церемонии Рыжиков передал Уолкер символический ключ от космической станции. Церемония прошла в американском модуле Destiny, на ней присутствовали все десять человек объединённого экипажа.

«Я желаю Шеннон продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии», — сказал Рыжиков.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» запланирована на 17 апреля. На нём на Землю вернутся космонавты Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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