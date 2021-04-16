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03:24 (мск), источник: Известия

Ученые нашли способ предсказывать осложнения при ожирении

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ выявили изменения в механизмах регуляции генов, отвечающих за вывод холестерина из жировой ткани, которые говорят о вероятном развитии осложнений при ожирении. Открытие может использоваться для своевременной диагностики нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто развиваются у людей с лишним весом.

Источник: Reuters

Научным сотрудникам Курчатовского института удалось выявить особенности экспрессии генов (то есть процесса преобразования ДНК в РНК), отвечающих за удаление избыточного холестерина из клеток и тканей организма. По изменениям экспрессии уже на ранних стадиях можно судить о возможном развитии метаболического синдрома у людей с лишним весом и ожирением. Например, более высокий уровень экспрессии гена ABCG1 в висцеральной жировой ткани по сравнению с подкожной говорит о повышенной опасности возникновения осложнений.

Открытие генетического механизма, который сопутствует развитию метаболического синдрома, стало результатом многолетней работы лаборатории молекулярной генетики человека НИЦ «Курчатовский институт». Специалисты детально изучили молекулярные основы обмена холестерина в организме и его генетической регуляции. Нарушения метаболизма холестерина приводят к развитию дислипидемии (аномальное изменение уровня липидов), которая часто обнаруживается у людей с ожирением.

Ученые получили возможность изучить генетические факторы обмена холестерина в жировой ткани пациенток, проходивших лечение в клинике Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

В исследовании приняли участие 62 пациентки, у которых в ходе плановых операций были взяты образцы висцеральной и подкожной жировых тканей. У 36 из них был диагностирован метаболический синдром. Анализы показали повышенную экспрессию гена ABCG1 во внутренней жировой ткани по сравнению с подкожной у пациенток с метаболическим синдромом, что подтвердило гипотезу ученых.

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