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04:08 (мск), источник: Известия

Прибывающих из Турции и Танзании могут обязать сдавать второй ПЦР-тест

Роспотребнадзор предложил обязать россиян, возвращающихся до 1 мая из Турции и Танзании, в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирус. Проект постановления ведомства опубликован 16 апреля на портале нормативно-правовых актов.

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Источник: Известия

Согласно предложению, прибывающим домой российским туристам необходимо будет повторно загрузить результаты лабораторного исследования на COVID-19 на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.

Отмечается, что данные меры не будут распространяться на членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что сейчас в Турции находится около 50 тыс. российских туристов, купивших путевки через туроператоров. При этом в Танзании в настоящий момент отдыхают примерно 4 тыс. россиян.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с коронавирусной инфекцией.

В целях поддержки авиакомпаний и туроператоров в Ростуризме предложили субсидировать вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Во время загрузки произошла ошибка.
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