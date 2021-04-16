04:08 (мск), источник: Известия
Прибывающих из Турции и Танзании могут обязать сдавать второй ПЦР-тест
Роспотребнадзор предложил обязать россиян, возвращающихся до 1 мая из Турции и Танзании, в течение пяти дней сдать второй
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Согласно предложению, прибывающим домой российским туристам необходимо будет повторно загрузить результаты лабораторного исследования на COVID-19 на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.
Отмечается, что данные меры не будут распространяться на членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку.
Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что сейчас в Турции находится около 50 тыс. российских туристов, купивших путевки через туроператоров. При этом в Танзании в настоящий момент отдыхают примерно 4 тыс. россиян.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня
В целях поддержки авиакомпаний и туроператоров в Ростуризме предложили субсидировать вывозные рейсы из Турции и Танзании.