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04:08 (мск), источник: Известия

«Сбер» попросил до восьми лет тюрьмы за слив баз данных клиентов банков

«Сбер» выступил с инициативой выделить ответственность за нарушение банковской тайны в отдельную статью Уголовного кодекса. Разработан соответствующий законопроект. Инициатива обозначена в таблице предложений межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности (есть у «Известий»). Там же прописано увеличение максимального срока ответственности за нарушение банковской тайны — до восьми лет тюремного заключения.

Источник: Известия

Сегодня согласно действующей статье 183 УК РФ, за «незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.

Максимально преступнику может грозить наказание до трех лет заключения.

Инициатива разрабатывалась с участием представителей ЦБ, МВД и Ассоциации банков России, уточнили в «Сбере».

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«Предложение о выделении отдельного состава преступления в статью 183.1 обусловлено тем, что модернизировать уголовную ответственность за нарушение банковской тайны в “одном пакете” с налоговой и коммерческой тайной невозможно. Действующая статья 183 УК РФ написана для общественных отношений, существовавших более 30 лет назад», — пояснили в «Сбере».

Там добавили, что в настоящее время преступный интерес к информации о клиентах кредитных организаций, их электронных средствах платежа и операциях несопоставим по значимости и последствиям с доступом к налоговой или коммерческой тайне. Следовательно, необходимо говорить об иных общественно-опасных последствиях нарушения именно банковской тайны.

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