«Сбер» попросил до восьми лет тюрьмы за слив баз данных клиентов банков

Сегодня согласно действующей статье 183 УК РФ, за «незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.
Максимально преступнику может грозить наказание до трех лет заключения.
Инициатива разрабатывалась с участием представителей ЦБ, МВД и Ассоциации банков России, уточнили в «Сбере».
«Предложение о выделении отдельного состава преступления в статью 183.1 обусловлено тем, что модернизировать уголовную ответственность за нарушение банковской тайны в “одном пакете” с налоговой и коммерческой тайной невозможно. Действующая статья 183 УК РФ написана для общественных отношений, существовавших более 30 лет назад», — пояснили в «Сбере».
Там добавили, что в настоящее время преступный интерес к информации о клиентах кредитных организаций, их электронных средствах платежа и операциях несопоставим по значимости и последствиям с доступом к налоговой или коммерческой тайне. Следовательно, необходимо говорить об иных общественно-опасных последствиях нарушения именно банковской тайны.