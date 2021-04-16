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08:57 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» вдвое увеличит объем перевозок в Египет

Авиакомпания «Аэрофлот» c 26 апреля увеличит количество рейсов из Москвы в Каир, при этом летать в столицу Египта будут более вместительные широкофюзеляжные самолеты, сообщил заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. Так компания хочет удовлетворить спрос россиян на отдых в Египте после введения ограничений на поездки в Турцию.

Источник: Reuters

«Мы действительно фиксируем рост спроса на египетском направлении и планируем в связи с этим увеличивать провозную емкость на направлении Москва—Каир», — сказал Панов РБК. При увеличении числа полетов и смене самолетов количество посадочных мест может составить около 8,4 тыс. в месяц.

Сейчас «Аэрофлот» летает из Москвы в Каир шесть раз в неделю, используя самолеты Airbus A321. Загрузка рейсов составляет около 90%, компания возит в Каир около 4 тыс. человек в месяц.

Эти самолеты могут заменить на более вместительные Airbus A330−300 и добавить еще один рейс в неделю, в итоге общее число билетов вырастет до 2100 в неделю (8,4 тыс. в месяц). Также в Каир летает авиакомпания NordStar из Ростова-на-Дону (один раз в неделю).

Российские авиакомпании с 2018 года могут летать только в Каир, после крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если власти официально снимут запрет. О готовности направить рейсы на курорты Египта сообщили Azur Air и Nordwind, при этом «Уральские авиалинии» сомневаются, что полеты по этим направлениям откроются скоро.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этих странах. В Турции и Танзании находятся более 100 тыс. российских туристов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.
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