«Аэрофлот» вдвое увеличит объем перевозок в Египет

«Мы действительно фиксируем рост спроса на египетском направлении и планируем в связи с этим увеличивать провозную емкость на направлении Москва—Каир», — сказал Панов РБК. При увеличении числа полетов и смене самолетов количество посадочных мест может составить около 8,4 тыс. в месяц.
Сейчас «Аэрофлот» летает из Москвы в Каир шесть раз в неделю, используя самолеты Airbus A321. Загрузка рейсов составляет около 90%, компания возит в Каир около 4 тыс. человек в месяц.
Эти самолеты могут заменить на более вместительные Airbus A330−300 и добавить еще один рейс в неделю, в итоге общее число билетов вырастет до 2100 в неделю (8,4 тыс. в месяц). Также в Каир летает авиакомпания NordStar из Ростова-на-Дону (один раз в неделю).
Российские авиакомпании с 2018 года могут летать только в Каир, после крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если власти официально снимут запрет. О готовности направить рейсы на курорты Египта сообщили Azur Air и Nordwind, при этом «Уральские авиалинии» сомневаются, что полеты по этим направлениям откроются скоро.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этих странах. В Турции и Танзании находятся более 100 тыс. российских туристов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время.