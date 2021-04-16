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13:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: вакцина от коронавируса снижает риск тромбоза, а не повышает его

Ученые из Оксфордского университета установили, что при Covid-19 риск тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки (ТСТМО) примерно в десять раз выше, чем вероятность возникновения этого заболевания в качестве побочного эффекта после применения вакцины.

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Источник: Reuters

Эксперты изучили данные более чем 80 млн пациентов в США и пришли к выводу, что на каждый миллион заболевших коронавирусом в среднем приходится 39 случаев ТСТМО.

При этом, при применении вакцин вероятность появления подобного побочного эффекта составляет около четырех случаев на миллион.

Эти данные основаны только на пациентах, привитых препаратами производства компаний Pfizer и Moderna.

Европейское агентство лекарственных средств оценивает, что ТСТМО может возникать примерно в пяти случаях на миллион после первой дозы вакцины AstraZeneca, однако в Европе и в США прививались разные категории населения, поэтому сравнивать эти показатели нельзя. Ранее несколько стран мира приостановили вакцинацию препаратом производства AstraZeneca из-за опасений, что она в крайне редких случаях может вызывать тромбоз.

Врачи настаивают, что преимущества вакцинации намного превышают связанные с ней риски.

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