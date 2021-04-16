Регистрация на «Госуслугах» может стать автоматической

ЦПГ разрабатывает рабочая группа «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По нынешним правилам, создание учетной записи на «Госуслугах» добровольное. Для этого нужно назвать паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и пройти идентификацию в мобильном приложении или лично в МФЦ.
Если предлагаемые изменения вступят в силу, профили россиян на портале начнут создавать при регистрации рождения или, например, при получении паспорта.
В третьем квартале 2021 года начнет работать новая версия портала «Госуслуг», сейчас она запущена в тестовом режиме. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в ней меняется формат взаимодействия портала с пользователями. За прошлый год количество обращений на «Госуслуги» выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн.
В паспорте проекта по созданию цифрового профиля россиян также говорится о планах перезапустить Единую биометрическую систему (ЕБС). В документе сказано, что «Ростелеком» в качестве концессионера вложит 6,6 млрд руб. до 2030 года в сбор биометрических слепков (лицо и голос) порядка 50 млн российских граждан.