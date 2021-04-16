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07:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Регистрация на «Госуслугах» может стать автоматической

Учетные записи россиян на портале «Госуслуг» могут начать создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). Одна из его целей — увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян до 85% к 2024 году, говорится в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

ЦПГ разрабатывает рабочая группа «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По нынешним правилам, создание учетной записи на «Госуслугах» добровольное. Для этого нужно назвать паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и пройти идентификацию в мобильном приложении или лично в МФЦ.

Если предлагаемые изменения вступят в силу, профили россиян на портале начнут создавать при регистрации рождения или, например, при получении паспорта.
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В третьем квартале 2021 года начнет работать новая версия портала «Госуслуг», сейчас она запущена в тестовом режиме. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в ней меняется формат взаимодействия портала с пользователями. За прошлый год количество обращений на «Госуслуги» выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн.

В паспорте проекта по созданию цифрового профиля россиян также говорится о планах перезапустить Единую биометрическую систему (ЕБС). В документе сказано, что «Ростелеком» в качестве концессионера вложит 6,6 млрд руб. до 2030 года в сбор биометрических слепков (лицо и голос) порядка 50 млн российских граждан.

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