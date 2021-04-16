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11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медвежата забрели в дом престарелых в США (видео)

Неожиданный визит вызвал улыбку у всех постояльцев.

В дома престарелых нередко приводят кошек и собак, чтобы постояльцы меньше скучали без домашних питомцев. Но жители Accordius Health в американском городе Эшвилль встретились с очень необычными пушистыми гостями — парой любопытных медвежат.

Косолапые пришли в дом престарелых сами. Они открыли стеклянную дверь, вошли в вестибюль и начали озираться по сторонам. Сотрудники Accordius Health сняли забавный момент на видео и поделились им в соцсетях. В ролике слышно, как они приветствуют медвежат.

В комментарии WLOS-TV работники заведения рассказали, что неожиданный визит вызвал «улыбку у всех» в доме престарелых.

Медвежата покинули Accordius Health сами, лапами открыв себе дверь.

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