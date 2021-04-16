11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежата забрели в дом престарелых в США (видео)
Неожиданный визит вызвал улыбку у всех постояльцев.
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В дома престарелых нередко приводят кошек и собак, чтобы постояльцы меньше скучали без домашних питомцев. Но жители Accordius Health в американском городе Эшвилль встретились с очень необычными пушистыми гостями — парой любопытных медвежат.
Косолапые пришли в дом престарелых сами. Они открыли стеклянную дверь, вошли в вестибюль и начали озираться по сторонам. Сотрудники Accordius Health сняли забавный момент на видео и поделились им в соцсетях. В ролике слышно, как они приветствуют медвежат.
В комментарии
Медвежата покинули Accordius Health сами, лапами открыв себе дверь.
Анна Лысенко