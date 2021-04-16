13:18 (мск), источник: РБК
Голикова предложила учитывать «расслабившихся» россиян при снятии мер
Объемы вакцинации в России растут, и это дает властям возможность задуматься о скором снятии ограничений, введенных
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«Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать», — заявила она.
Голикова подчеркнула, что при снятии ограничительных мер необходимо соблюдать осторожность: «Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами».
Кроме того, заявила она, апрель и май в России — сложные месяцы
По словам
В начале апреля РБК подсчитал, что хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн (4,74%) жителей России. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, по состоянию на середину месяца полностью от COVID-19 привились более 820 тыс. человек.
По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия сможет снять большинство ограничений и «вступить в новое постковидное время» раньше, чем многие другие страны. Это произойдет при выработке коллективного иммунитета, если в регионах ответственно отнесутся к вакцинации, считает она. В середине марта
С начала апреля, за исключением двух дней, медики регистрируют менее 9 тыс. новых заражений ежедневно. По данным оперативного штаба, по состоянию на 16 апреля в России подтверждено 4,694 млн случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки этот показатель вырос на 8,9 тыс.