Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 апреляКоронация Павла I, обнародование акта о престолонаследии, учреждение почетного звания Герой Советского Союза и другие события, которые происходили в разные годы
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
10«Потерянный рай»
13:18 (мск), источник: РБК

Голикова предложила учитывать «расслабившихся» россиян при снятии мер

Объемы вакцинации в России растут, и это дает властям возможность задуматься о скором снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом на заседании коллегии Минздрава сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:23 (мск)Ученые: вакцина от коронавируса снижает риск тромбоза, а не повышает его
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать», — заявила она.

Голикова подчеркнула, что при снятии ограничительных мер необходимо соблюдать осторожность: «Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами».

Кроме того, заявила она, апрель и май в России — сложные месяцы из-за сезонных инфекций, к которым добавляется COVID-19.

Читайте также
В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом за две недели вырос вдвое

По словам вице-премьера, сейчас прививку от коронавируса сделали «существенно больше» 8 млн россиян. Она не уточнила, сколько человек прошли вакцинацию полностью, а сколько получили один компонент препарата.

В начале апреля РБК подсчитал, что хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн (4,74%) жителей России. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, по состоянию на середину месяца полностью от COVID-19 привились более 820 тыс. человек.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия сможет снять большинство ограничений и «вступить в новое постковидное время» раньше, чем многие другие страны. Это произойдет при выработке коллективного иммунитета, если в регионах ответственно отнесутся к вакцинации, считает она. В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что статистика по заболеваемости COVID-19 в стране позволяет постепенно избавляться от ограничительных мер.

С начала апреля, за исключением двух дней, медики регистрируют менее 9 тыс. новых заражений ежедневно. По данным оперативного штаба, по состоянию на 16 апреля в России подтверждено 4,694 млн случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки этот показатель вырос на 8,9 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скворцова отказалась делать прививку от COVID-19 и вот почему
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Зеленский заявил о нежелании Украины быть гостем в ЕС и НАТО
Ученые: вакцина Moderna снижает риск тромбоза, а не повышает его
Экономика Китая показала рекордный рост
Инвесторы назвали санкции США слишком «мягкими»
Опубликовано завораживающее фото Токио с орбиты
Куриное «яйцо-матрешка» удивило пользователей Сети
Россияне передали командование МКС американцам
Здоровье
Медики выяснили причину повторного заражения коронавирусом Об этом пишет The Lancet Respiratory Medicine.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Штраф две-три тысячи рублей: за что могут наказать дачников?
"Искусная победа" поляки в восторге от Путина
Авто
Как подготовка к параду Победы скажется на московских аэропортах Пять дней в апреле в работе воздушных гаваней могут быть изменения
Кино
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения» Певица приняла участие в съемках шоу «Музыкалити» в свой день рождения
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 269
Избирательность в еде и летний лагерь 128
Золовка .. и ее дети .. вешает их на мужа 120
На второй год в первом классе 101
Леди
«Помолодевшую» Алику Смехову не узнали поклонники Актрису заподозрили в пластике
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Экстрасенс, предсказавший пандемию, рассказал, что нас ждет в 2021 году
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
3 симптома рака кожи, появляющиеся после 21 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь