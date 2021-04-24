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День в истории: 24 апреляЗапуск "Хаббла", день рождения Жана-Поля Готье, обрушение здания в Саваре и другие памятные события этого дня
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00:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 апреля

Запуск «Хаббла», день рождения Жана-Поля Готье, обрушение здания в Саваре и другие памятные события этого дня.

День памяти жертв геноцида армян

24 апреля 1915 года, в день, ныне отмечаемый как День памяти жертв геноцида армян, турецкие власти издали указ об аресте и депортации армянской интеллигенции Стамбула. В этот день в городе были арестованы 235 видных армян, затем еще 600, а вскоре — еще 5 тысяч. Большинство из них были убиты в окрестностях Стамбула.

Депортация или физическое уничтожение армян в Османской империи продолжались до 1923 года. Точное число погибших неизвестно и невозможно определить. По оценкам историков, было депортировано от 800 тысяч до 1,2 миллиона армян. Геноцид сократил армянское население Османской империи на 90 процентов.

По данным на 2021 год, 30 стран признали депортацию и убийства армян в Османской империи геноцидом. Турция отрицает геноцид, но признает многочисленные жертвы.

Первая «космическая» выставка

24 апреля 1927 года в Москве открылась Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов. Она проработала два месяца.

Хотя от момента открытия выставки до полета первого искусственного спутника Земли в 1957 году пройдет еще 30 лет, уже тогда на Тверской улице столицы можно было увидеть проекты космических аппаратов от многих советских и иностранных изобретателей, макет лунного пейзажа и многое другое.

Источник: NASA

Запущен орбитальный телескоп «Хаббл»

24 апреля 1990 года космический корабль «Дискавери» вывел на орбиту космический телескоп «Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства.

«Хаббл» — не первый космический телескоп, но один из самых крупных и универсальных. Благодаря отсутствию влияния атмосферы его разрешающая способность в 7−10 раз больше, чем у аналогичного земного телескопа.

Камеры, спектографы, разнообразные датчики и другие приборы «Хаббла» позволяют фотографировать далекие звезды, туманности, галактики, планеты и другие космические объекты, изучать процессы зарождения и расширения Вселенной, черные дыры, зарождение планет и многое другое. Многие наблюдения «Хаббла» привели к знаковым открытиям в астрофизике, таким как возраст Вселенной и скорость ее расширения, масса и размер Млечного Пути и многим другим.

Источник: AP 2020

Родился Жан-Поль Готье

24 апреля 1952 года во французском городке Аркей родился французский модельер Жан-Поль Готье. Именно он, по словам историков моды, во многом определил облик высокой моды конца ХХ века, стер многие стереотипы и разрушил границы.

Именно Готье изобрел коллаборацию брендов как явление, одним из первых проводил модные показы в формате перформансов и «облагородил» создание новых вещей из старых. Среди его самых известных работ — мужские юбки, бюстгальтеры-конусы, костюмы к «Пятому элементу» Люка Бессона и многое другое.

Источник: AP 2020

Обрушение здания в Саваре

24 апреля 2013 года в городе Савар в Бангладеш обрушилось восьмиэтажное здание, в результате чего погибли 1134 человека и были ранены еще около 2,5 тысяч.

В обрушившемся здании под названием «Рана-Плаза» располагались несколько предприятий по пошиву одежды, магазины и банк. Накануне катастрофы на фасаде центра заметили крупные трещины, было объявлено об эвакуации. Банк и магазины закрылись, но предприятия по пошиву одежды продолжили работу. Когда на следующее утро здание рухнуло, в нем находилось 3122 рабочих, в том числе многочисленные швеи со своими детьми.

Владелец здания и хозяева одежных производств были арестованы, а в стране начались проверки фабрик текстильной промышленности. Нарушения были найдены на почти 3,5 тысячах предприятий.
Катастрофа стала крупнейшим по количеству жертв обрушением здания в современной истории, за исключением обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

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