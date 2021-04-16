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15:20 (мск), источник: Life.ru

«Роскосмос» передал США последнюю партию двигателей РД-180

Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключённого контракта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба «Роскосмоса».

Источник: РИА "Новости"

Контракт был заключён больше 20 лет назад, и за это время НПО «Энергомаш» поставило Штатам 122 указанных двигателя, предназначенных, в том числе, для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Напомним, что РД-180 — российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя камерами сгорания и двумя соплами. В США называли их технологическим чудом, но летом прошлого года американская компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180.

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Ранее Лайф рассказывал, как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмутился поздравлением Госдепартамента США с Днём космонавтики, который вновь «забыл» упомянуть первого человека в космосе Юрия Гагарина. В прошлом году глава «Роскосмоса» также указал Госдепартаменту на его оплошность и подчеркнул, что «попытки затереть русский след в мировой истории лишат памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает».

В апреле 2020-го на сообщения внешнеполитического ведомства отреагировал и МИД РФ. Дипломаты отметили, что их американские коллеги используют «подлый приём эпохи постправды» и занимаются распространением дезинформации.

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