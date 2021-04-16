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15:07 (мск), источник: Газета.Ру

МВД РФ выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ. Он попросил обеспечить профилактику в работе с нелегальными мигрантами на территории России, чтобы дело не дошло до их принудительного выдворения. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Горовой предупредил об этом во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замглавы МВД России.

По его словам, нужно провести агитационную работу на территории государства при помощи СМИ.

Горовой добавил, что какой-либо правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, проживающим в Российской Федерации незаконно, при нарушении миграционных режимов применять не намерены.

Ранее стало известно, что возросло число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам.

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