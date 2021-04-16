МВД РФ выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

Горовой предупредил об этом во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.
«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замглавы МВД России.
По его словам, нужно провести агитационную работу на территории государства при помощи СМИ.
Горовой добавил, что какой-либо правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, проживающим в Российской Федерации незаконно, при нарушении миграционных режимов применять не намерены.
Ранее стало известно, что возросло число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам.