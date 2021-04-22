00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 апреля
Международный день
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день
В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.
22 апреля 1370 года по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень в основание крепости Бастилия, которая своими стенами должна была защищать Париж от атак англичан. Слово «bastille» — укрепление — постепенно стало восприниматься и как название.
Регулярной государственной тюрьмой, в которую заключали по тайному приказу короля и в основном политических заключенных, Бастилия стала при кардинале Ришелье в 17 веке. На пяти этажах каждой башни размещались камеры. Карцерами служили сырые подвальные казематы, где содержались неспокойные арестанты или пойманные при попытке к бегству. Помещение под крышей башни также служило местом наказания для узников: зимой они мерзли, а летом страдали от жары.
В начале Французской революции 14 июля 1789 года крепость была взята революционерами, и ее решено было снести. В течении двух лет рабочие разбирали Бастилию. На месте бывшей крепости, которое решили не застраивать, была установлена табличка «Отныне здесь танцуют», и с тех пор там проходят народные гуляния, а последующим поколениям о Бастилии напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой.
22 апреля 1529 года в Сарагосе (Испания) был подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии. Этот документ стал своего рода дополнением к знаменитому Тордесильясскому пакту 1494 года. Пактом был определен аналогичный рубеж на западе.
Новая линия раздела прошла немного «правее» Молуккских островов, при этом все моря и земли — как обнаруженные, так и «гипотетические», — к востоку от нее отходили испанцам, а западные — португальцам.
В результате этого события земной шар окончательно разделялся на две неравные части: Испания получила 45% территорий, Португалия — 55%.
22 апреля 1500 года португальская экспедиция во главе с Педро Кабралом по пути в Индию сильно отклонилась от курса на запад и высадилась на неизвестный берег.
Приняв новую землю за остров, моряки назвали его
Название Бразилия, появившееся позже, пошло от «паул-бразил», породы ценного красного красильного дерева, которым были богаты новые земли и которое португальцы стали по высокой цене продавать англичанам.
22 апреля 1915 года началась вторая битва при Ипре — сражение в районе Ипра между союзными и германскими войсками во время Первой мировой войны, в котором впервые после Болимовского сражения немцами активно применялось химическое оружие.
В течение нескольких дней германские химические войска ночью установили 150 газобаллонных батарей. 22 апреля на позиции британских войск было выпущено 180 тонн хлора.
От хлора пострадало 15 000 человек, 5000 из которых умерли. Главная задача — прорыв фронта и захват Ипра — выполнена не была. Первое в истории применение газа принесло германцам ограниченный успех. Но оно явилось началом массового применения химических средств борьбы воюющими государствами.