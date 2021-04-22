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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 апреля

Международный день Матери-Земли, закладка Бастилии и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: ПРООН в Перу

Международный день Матери-Земли

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Началось строительство Бастилии

22 апреля 1370 года по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень в основание крепости Бастилия, которая своими стенами должна была защищать Париж от атак англичан. Слово «bastille» — укрепление — постепенно стало восприниматься и как название.

Регулярной государственной тюрьмой, в которую заключали по тайному приказу короля и в основном политических заключенных, Бастилия стала при кардинале Ришелье в 17 веке. На пяти этажах каждой башни размещались камеры. Карцерами служили сырые подвальные казематы, где содержались неспокойные арестанты или пойманные при попытке к бегству. Помещение под крышей башни также служило местом наказания для узников: зимой они мерзли, а летом страдали от жары.

В начале Французской революции 14 июля 1789 года крепость была взята революционерами, и ее решено было снести. В течении двух лет рабочие разбирали Бастилию. На месте бывшей крепости, которое решили не застраивать, была установлена табличка «Отныне здесь танцуют», и с тех пор там проходят народные гуляния, а последующим поколениям о Бастилии напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой.

Сарагосский договор

22 апреля 1529 года в Сарагосе (Испания) был подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии. Этот документ стал своего рода дополнением к знаменитому Тордесильясскому пакту 1494 года. Пактом был определен аналогичный рубеж на западе.

Новая линия раздела прошла немного «правее» Молуккских островов, при этом все моря и земли — как обнаруженные, так и «гипотетические», — к востоку от нее отходили испанцам, а западные — португальцам.

В результате этого события земной шар окончательно разделялся на две неравные части: Испания получила 45% территорий, Португалия — 55%.

Открытие Бразилии

22 апреля 1500 года португальская экспедиция во главе с Педро Кабралом по пути в Индию сильно отклонилась от курса на запад и высадилась на неизвестный берег.

Приняв новую землю за остров, моряки назвали его Вера-Круш, что в переводе означает «истинный крест». Так была открыта Бразилия.

Название Бразилия, появившееся позже, пошло от «паул-бразил», породы ценного красного красильного дерева, которым были богаты новые земли и которое португальцы стали по высокой цене продавать англичанам.

Битва при Ипре

22 апреля 1915 года началась вторая битва при Ипре — сражение в районе Ипра между союзными и германскими войсками во время Первой мировой войны, в котором впервые после Болимовского сражения немцами активно применялось химическое оружие.

В течение нескольких дней германские химические войска ночью установили 150 газобаллонных батарей. 22 апреля на позиции британских войск было выпущено 180 тонн хлора. Желтовато-зелёное облако двинулось на позиции противника, за ним в марлевых повязках наступала германская пехота. Английские солдаты, не будучи снабжены средствами защиты от газа, задыхались и падали замертво. Англичане в панике оставляли свои позиции, которые без боя занимали германские солдаты. Однако, по некоторым данным, германское командование не учло погодные условия, и часть хлора была ветром отнесена к позициям германских войск, в результате чего те, кто не был в защитной маске, также получили отравление (правда, о смертельных случаях данных нет).

От хлора пострадало 15 000 человек, 5000 из которых умерли. Главная задача — прорыв фронта и захват Ипра — выполнена не была. Первое в истории применение газа принесло германцам ограниченный успех. Но оно явилось началом массового применения химических средств борьбы воюющими государствами.

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