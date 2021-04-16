17:19 (мск), источник: BBC News Русская служба
Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
Опыты по выращиванию человеческих клеток в эмбрионе обезьяны привели к этическим и юридическим спорам.
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Ученые пересадили человеческие клетки в эмбрионы макак и выращивали их в лаборатории 20 дней. По словам ученых, этот эксперимент поможет решить проблему острой нехватки трансплантируемых органов, а также больше понять о раннем развитии человека, прогрессировании заболеваний и старении.
Учеными руководил профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института Солка в США, который в 2017 году помог создать первый гибрид человека и свиньи. В ходе эксперимента они вводили человеческие стволовые клетки, способные развиваться в любые человеческие ткани, эмбрионам макак. Ранее подобные эмбрионы смешанного вида, или химеры, были получены с помощью эмбрионов овец и свиней.
Исследование, проведенное
Профессор Бельмонте, в свою очередь, говорит, что исследование, опубликованное в журнале Cell, полностью соответствует действующим этическим и правовым нормам:
Использование химер поможет в проведении
медико-биологическихисследований не только на самой ранней стадии жизни, но и на самой поздней. В конечном итоге, мы проводим эти исследования для того, чтобы понять и улучшить здоровье человека.
Но ряд ученых обеспокоены этими исследованиями. Доктор Анна Смайдор, преподаватель и исследователь
Она и другие ученые призывают к публичному обсуждению последствий создания
Ученые, стоящие за этим исследованием, заявляют, что эти химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях. Но как ответить на вопрос, являются ли химерные эмбрионы людьми?
Профессор Джулиан Савулеску, директор Оксфордского центра практической этики Уэхиро и содиректор Центра этики и гуманитарных наук Оксфордского университета, согласен, что исследование «открывает ящик Пандоры для химер, не являющихся людьми».
«В этот раз эмбрионы были уничтожены на 20-й день развития. Но выращивание химер в качестве источника органов для людей — это лишь вопрос времени», — говорит профессор Джулиан Савулеску.
Продолжать эти исследования необходимо, но критически важно обсудить их последствия в публичном поле и определить этический и юридический статус химер, содержащих человеческие и животные клетки, говоря ученые.