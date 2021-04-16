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16:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд вынес приговор Тиме Белорусских

Суд в Минске приговорил 22-летнего поп-певца Тиму Белорусских к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает Telegram-канал издания «Комсомольская правда в Беларуси».

Источник: РИА "Новости"

Артиста обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся за содеянное.

О задержании Тимы Белорусских с наркотиками стало известно в январе.

Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) наиболее известен по таким композициям, как «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В его дискографии два альбома. Музыкант начал сольную карьеру в 2017 году.

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