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20:42 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые подобрали наиболее эффективную комбинацию масок для защиты от коронавируса

Они выясняли, как лучше носить маски — одну медицинскую, одну тканевую или обе вместе.

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Источник: AFP 2020

Американские ученые выяснили, как эффективнее носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа и другими возбудителями опасных болезней самому, а также не заразить окружающих. Результаты их исследования опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.

Несмотря на стартовавшую во многих странах вакцинацию медики рекомендуют продолжать носить маски даже вакцинированным.

Дело в том, что некоторые вакцины защищают от тяжелого течения болезни, но могут ли они не дать привитому человеку оказаться разносчиком заболевания, еще неизвестно.

Предыдущие исследования показывают, что от попадания коронавируса нового типа достаточно эффективно защищают медицинские маски или даже самодельные — главное, чтобы они были сшиты из двух слоев разной ткани. Еще надежнее носить две маски — тканевую и медицинскую. Однако точных данных о том, насколько это надежно, пока нет.

Чтобы заполнить этот пробел, американские медики проверили фильтрующую эффективность наиболее распространенных типов масок в разных комбинациях. В ходе эксперимента маски надевали на трех добровольцев — женщину и двух мужчин.

Оказалось, что одна маска — медицинская или тканевая — обеспечивала фильтрующую эффективность в пределах 43−62%, в зависимости от производителя.

При этом медицинские были эффективнее тканевых. Две медицинские маски увеличивали эффективность фильтрации вирусных частиц в среднем с 55 до 66%, две тканевых тоже увеличивали, но дышать в них было гораздо тяжелее.

Также ученые выяснили, как именно лучше носить маски двух типов, то есть какую эффективнее носить поверх — медицинскую или тканевую. Медицинская поверх тканевой не давала сильного улучшения: с тем же эффектом можно было бы носить одну медицинскую.

А вот если носить тканевую поверх медицинской, эффективность фильтрации увеличивалась в среднем с 66 до 81%.
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