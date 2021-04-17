13:59 (мск), источник: BBC News Русская служба
Недостающее звено: в Израиле обнаружены письмена первого алфавита
Древний библейский город
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Считается, что алфавит в известной нам форме был изобретен шахтерами, трудившимися на Синайском полуострове примерно 3 тысячи 800 лет назад, а за основу они взяли египетские иероглифы.
Собственно, небольшие черепки размером 40 на 35 миллиметров были обнаружены командой австрийских археологов еще в 2018 году. Судя по всему,
Но самое интересное было в тексте, над которым пришлось много поработать еще и потому, что специалисты до конца не были уверены, нужно ли читать его слева направо, или справа налево. Однако только сейчас, после тщательного анализа, ученые опубликовали в журнале Antiquity все детали.
Хотя перевести текст полностью невозможно, поскольку сохранилось лишь несколько его фрагментов, одно из слов, по мнению ученых, определенно напоминает слово «раб» — составную часть многих имен того времени, куда также обычно входило имя бога (что-то вроде «такой-то, раб божий» в старославянском варианте). Первые буквы другого слова могут указывать на то, что это был «мед» или «нектар».
«Обнаруженные в
После того, как этот первый алфавит появился в Леванте, финикийцы приняли и адаптировали его, после чего распространили по всему Средиземноморью, где он дал начало сначала греческому, а потом и латинскому алфавиту.