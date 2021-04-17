09:38 (мск), источник: Известия
Нелишний билетик: туристов предложат вывозить из Турции за 10 тыс. рублей
В оперативном штабе советуют установить фиксированную цену на обратный перелет для россиян.
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Оперативный штаб при Ростуризме предложит государству вывозить застрявших за границей российских туристов по авиабилетам за 10−12 тыс. рублей, узнали «Известия». Их путешественники смогут купить на свои деньги, а потом получить возврат за отмененные перелеты. Решение об организации вывозных рейсов должно быть принято в начале следующей недели.
Сейчас многие наши отдыхающие оказались в сложной ситуации: улететь домой они не могут, поскольку билетов в Россию либо нет в продаже, либо цены на них слишком высоки. Хуже всех приходится транзитникам, отправившимся на отдых в третью страну через Стамбул турецкими авиакомпаниями.
Москвичка Мария застряла в Стамбуле, куда отправилась на отдых еще до решения об ограничении авиасообщения с Турцией. Ее обратный билет на 18 апреля авиакомпания Turkish Airlines отменила. В итоге девушка купила билет на рейс «Аэрофлота» в Москву 27 апреля за 55 тыс. рублей.
— Об отмене моего рейса я узнала из СМС от Turkish Airlines. Я стала звонить им, а также в другие авиакомпании — «Победу», S7. Везде всё раскуплено до середины мая. У «Аэрофлота» были билеты на ближайшие даты за 75 тыс. В итоге я купила билет с более поздним вылетом, но хотя бы за 55 тыс. — рассказала Мария.
Она уточнила, что на «горячей линии» Ростуризма ей помогли найти билеты на рейсы турецкой авиакомпании Pegasus. Но после звонка в Pegasus девушка выяснила, что покупать там билеты нельзя, поскольку рейсы будут отменены.
— Что касается Turkish Airlines, надеюсь, авиакомпания вернет мне деньги. За билет
Другая туристка, тоже Мария, застряла в Анталье с мужем и годовалым ребенком.
— Мы приехали отдыхать в Турцию 10 апреля с семьей: беременная я, муж и годовалый ребенок. 10 апреля еще никаких разговоров о том, что Турцию закроют, не было. В последний вагон мы не запрыгивали, — сказала она «Известиям».
Туристка сообщила, что обратный билет на прямой рейс Turkish Airlines до
— В авиакомпании говорят, что можно поменять дату вылета, но на какую, пока неизвестно. В апреле улететь уже нельзя. Мы стали смотреть альтернативы. Единственным подходящим вариантом с учетом того, что я в положении и с маленьким ребенком, оказался прямой рейс
После этого девушка стала звонить в консульство России в Анталье. Дозвониться удалось только на третий день, но помочь там ничем не смогли. Бронь отеля заканчивается 25 апреля, заплатить 115 тыс. за билет домой денег у них нет.
Мария добавила, что, возможно, будет улетать с семьей транзитом через Минск, поскольку других вариантов просто не видит.
— В нашем агентстве туристы приобрели проживание в отелях Египта и Дубая. У одной пары путешественников всё разрешилось хорошо: Росавиация дала добро на рейс РС388 авиакомпании Pegasus
У другой пары из России были билеты на рейс авиакомпании Turkish Airlines
— Но это им еще повезло. Из Минска до Москвы авиабилеты стоили от 30 тыс., и наши сограждане уже все их раскупили, — добавила представитель агентства.
Ранее в Общественном совете при Ростуризме был создан оперативный штаб. Сейчас он занимается решением проблемы с возвращением россиян на родину после ограничения авиасообщения с Турцией.
— Без сомнения, российские авиакомпании, которые отправляли туристов в Турцию, должны ставить возвратные рейсы: «Аэрофлот», S7 и все остальные. Если у вас есть билет «Аэрофлота», компания обязана вывезти вас из Турции, поставить для этого дополнительные самолеты. Ну, а турецкие компании должны вернуть клиентам деньги, — сообщил «Известиям» руководитель штаба Дмитрий Давыденко.
По его словам, цены на рейсы из Турции в Россию сейчас сильно выросли. Компенсируют ли туристам расходы на новые авиабилеты, неизвестно.
— Пока вывозных рейсов нет, я вижу одну возможность для застрявших туристов — возвращение через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Чаще всего наши люди выбирают Минск. Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной, — сказал он.
При этом туристы могли бы купить билеты через сайт госуслуг.
— По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в
Дмитрий Давыденко отметил, что медлить с решением о вывозных рейсах нельзя.
— Через неделю мы увидим недовольных туристов в больших количествах. Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю, — добавил он.
Член Общественного совета Ростуризма Федор Коробков также считает, что решение о вывозе российских туристов из Турции, в том числе и транзитников, нужно организовать как можно быстрее.
— Около 20 тыс. россиян должны были вернуться транзитными рейсами через Стамбул. По сути, вне поля зрения государства сейчас оказались именно они, и те туристы, которые купили авиабилеты на рейсы не российских авиакомпаний, а турецких, — сказал эксперт.
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