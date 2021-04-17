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09:38 (мск), источник: Известия

Нелишний билетик: туристов предложат вывозить из Турции за 10 тыс. рублей

В оперативном штабе советуют установить фиксированную цену на обратный перелет для россиян.

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Источник: РИА "Новости"

Оперативный штаб при Ростуризме предложит государству вывозить застрявших за границей российских туристов по авиабилетам за 10−12 тыс. рублей, узнали «Известия». Их путешественники смогут купить на свои деньги, а потом получить возврат за отмененные перелеты. Решение об организации вывозных рейсов должно быть принято в начале следующей недели.

Сейчас многие наши отдыхающие оказались в сложной ситуации: улететь домой они не могут, поскольку билетов в Россию либо нет в продаже, либо цены на них слишком высоки. Хуже всех приходится транзитникам, отправившимся на отдых в третью страну через Стамбул турецкими авиакомпаниями.

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Проблемы — у клиентов турецких авиакомпаний

Москвичка Мария застряла в Стамбуле, куда отправилась на отдых еще до решения об ограничении авиасообщения с Турцией. Ее обратный билет на 18 апреля авиакомпания Turkish Airlines отменила. В итоге девушка купила билет на рейс «Аэрофлота» в Москву 27 апреля за 55 тыс. рублей.

— Об отмене моего рейса я узнала из СМС от Turkish Airlines. Я стала звонить им, а также в другие авиакомпании — «Победу», S7. Везде всё раскуплено до середины мая. У «Аэрофлота» были билеты на ближайшие даты за 75 тыс. В итоге я купила билет с более поздним вылетом, но хотя бы за 55 тыс. — рассказала Мария.

Она уточнила, что на «горячей линии» Ростуризма ей помогли найти билеты на рейсы турецкой авиакомпании Pegasus. Но после звонка в Pegasus девушка выяснила, что покупать там билеты нельзя, поскольку рейсы будут отменены.

— Что касается Turkish Airlines, надеюсь, авиакомпания вернет мне деньги. За билет туда-обратно до Стамбула я заплатила 20 тыс., жду возврата за обратный билет, — сообщила девушка.

Другая туристка, тоже Мария, застряла в Анталье с мужем и годовалым ребенком.

— Мы приехали отдыхать в Турцию 10 апреля с семьей: беременная я, муж и годовалый ребенок. 10 апреля еще никаких разговоров о том, что Турцию закроют, не было. В последний вагон мы не запрыгивали, — сказала она «Известиям».

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Туристка сообщила, что обратный билет на прямой рейс Turkish Airlines до Санкт-Петербурга у семьи был на 25 апреля. Они также получили СМС о том, что рейс отменен.

— В авиакомпании говорят, что можно поменять дату вылета, но на какую, пока неизвестно. В апреле улететь уже нельзя. Мы стали смотреть альтернативы. Единственным подходящим вариантом с учетом того, что я в положении и с маленьким ребенком, оказался прямой рейс Стамбул-Москва. Но цена на билеты на семью из троих человек — 115 тыс. рублей у «Аэрофлота» на 18 апреля и 160 тыс. рублей — у Turkish Airlines на 22 апреля, — рассказала собеседница.

После этого девушка стала звонить в консульство России в Анталье. Дозвониться удалось только на третий день, но помочь там ничем не смогли. Бронь отеля заканчивается 25 апреля, заплатить 115 тыс. за билет домой денег у них нет.

Мария добавила, что, возможно, будет улетать с семьей транзитом через Минск, поскольку других вариантов просто не видит.

Не меньше проблем у транзитников, вылетевших на отдых в Египет и другие страны с пересадкой в Стамбуле. Турецкие авиакомпании возвращают их в Стамбул и зачастую там и «бросают», сообщили «Известиям» представители турагентств.

— В нашем агентстве туристы приобрели проживание в отелях Египта и Дубая. У одной пары путешественников всё разрешилось хорошо: Росавиация дала добро на рейс РС388 авиакомпании Pegasus Стамбул-Москва 17 апреля. Если бы этот рейс отменили, то людям пришлось бы жить в транзитной зоне аэропорта Стамбула, потому что турецкая авиакомпания Pegasus не имеет права доставить их в Россию, — рассказала «Известиям» представитель одного из турагентств.

Разрешение на два рейса в неделю из Стамбула в Москву есть только у авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

У другой пары из России были билеты на рейс авиакомпании Turkish Airlines Дубай-Стамбул-Казань, добавила агент. По ее словам, рейс Стамбул-Казань отменили, и авиакомпания поменяла людям билеты на Стамбул-Минск. А из Минска им пришлось брать билеты до Казани за свой счет — 23 760 руб. на двоих на 27 апреля.

— Но это им еще повезло. Из Минска до Москвы авиабилеты стоили от 30 тыс., и наши сограждане уже все их раскупили, — добавила представитель агентства.

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Вывезут за 10 тысяч?

Ранее в Общественном совете при Ростуризме был создан оперативный штаб. Сейчас он занимается решением проблемы с возвращением россиян на родину после ограничения авиасообщения с Турцией.

— Без сомнения, российские авиакомпании, которые отправляли туристов в Турцию, должны ставить возвратные рейсы: «Аэрофлот», S7 и все остальные. Если у вас есть билет «Аэрофлота», компания обязана вывезти вас из Турции, поставить для этого дополнительные самолеты. Ну, а турецкие компании должны вернуть клиентам деньги, — сообщил «Известиям» руководитель штаба Дмитрий Давыденко.

По его словам, цены на рейсы из Турции в Россию сейчас сильно выросли. Компенсируют ли туристам расходы на новые авиабилеты, неизвестно.

— Пока вывозных рейсов нет, я вижу одну возможность для застрявших туристов — возвращение через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Чаще всего наши люди выбирают Минск. Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной, — сказал он.

По мнению руководителя штаба, идеальное решение в этой ситуации, если государство поручит вывоз застрявших отдыхающих российским перевозчикам и установит фиксированную цену за билет — например, 10−12 тыс. рублей.

При этом туристы могли бы купить билеты через сайт госуслуг.

— По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник-вторник, мы предложим такой вариант, — сообщил он.

Дмитрий Давыденко отметил, что медлить с решением о вывозных рейсах нельзя.

— Через неделю мы увидим недовольных туристов в больших количествах. Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю, — добавил он.

Член Общественного совета Ростуризма Федор Коробков также считает, что решение о вывозе российских туристов из Турции, в том числе и транзитников, нужно организовать как можно быстрее.

— Около 20 тыс. россиян должны были вернуться транзитными рейсами через Стамбул. По сути, вне поля зрения государства сейчас оказались именно они, и те туристы, которые купили авиабилеты на рейсы не российских авиакомпаний, а турецких, — сказал эксперт.

В пресс-службе Ростуризма «Известиям» на вопрос, планируются ли вывозные рейсы из Турции для самостоятельных туристов, ответили, что этот вопрос в работе, решение будет принято в начале следующей недели.

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 Нелишний билетик: туристов предложат вывозить из Турции за 10 тыс. рублей
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