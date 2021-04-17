08:19 (мск), источник: Life.ru
Два космонавта и астронавт вернулись с МКС на Землю
Спускаемая капсула приземлилась на парашютах в местности примерно в 147 километрах
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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей
Спускаемая капсула корабля согласно графику приземлилась на парашютах в Казахстане, в 147 километрах к
За это время Рыжиков и
На станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов. Как рассказывал Лайф ранее, россияне передали командование МКС американцам. «Ключ» от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер.