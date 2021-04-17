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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Настоящая Рапунцель» из Индии постриглась впервые за 12 лет

Ее волосы станут экспонатом в музее.

18-летняя Ниланши Патель из Модаса в Индии, известная как «настоящая Рапунцель», остригла свои волосы длиной более 190 см.

Ранее девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди подростков. Патель не стриглась с шести лет после неудачного визита в местную парикмахерскую.

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Свои волосы девушка решила подарить музею Книги рекордов Гиннесса в США. «Мои волосы дали мне многое — благодаря им я известна как “настоящая Рапунцель”… Теперь пришло время отдать что-то взамен», — цитирует Fox News заявление девушки. Она надеется, что ее волосы в качестве экспоната будут вдохновлять других людей.

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Мать Ниланши тоже подстриглась в знак солидарности с дочерью.

Сейчас Патель носит короткое каре и довольна своим внешним видом. «Боже мой, это красиво! Это потрясающе — я как маленькая принцесса!» — воскликнула девушка, когда впервые увидела себя в зеркале после стрижки.

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