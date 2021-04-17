10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Настоящая Рапунцель» из Индии постриглась впервые за 12 лет
Ее волосы станут экспонатом в музее.
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18-летняя Ниланши Патель из Модаса в Индии, известная как «настоящая Рапунцель», остригла свои волосы длиной более 190 см.
Ранее девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди подростков. Патель не стриглась с шести лет после неудачного визита в местную парикмахерскую.
Свои волосы девушка решила подарить музею Книги рекордов Гиннесса в США. «Мои волосы дали мне многое — благодаря им я известна как “настоящая Рапунцель”… Теперь пришло время отдать
Мать Ниланши тоже подстриглась в знак солидарности с дочерью.
Сейчас Патель носит короткое каре и довольна своим внешним видом. «Боже мой, это красиво! Это потрясающе — я как маленькая принцесса!» — воскликнула девушка, когда впервые увидела себя в зеркале после стрижки.
Анна Лысенко