13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Европейцев предупредили о «нашествии» енотов
Эти животные захватили еще не все пригодные для обитания регионы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В будущем еноты и енотовидные собаки могут широко распространиться в Европе, выяснили немецкие ученые.
Оба вида считаются инвазивными в регионе. Енот родом из Северной Америки, а енотовидная собака — из Азии. У себя на родине эти животные давно адаптировались к городским пространствам, живут в пригородах и крупных городах, попрошайничают, проникают в дома или роются в мусорных баках. Они устойчивы к болезням, почти всеядны и хорошо адаптируются к любой среде.
Оба вида были завезены в Европу в ХХ веке для охоты и меховой промышленности и распространились по обширным территориям. Кроме того, европейцы нередко заводят этих животных в качестве питомцев. Еноты иногда сбегают и начинают размножаться в дикой природе европейских стран, где почти не имеют естественных врагов.
Енот был замечен уже в 20 странах Европы, а енотовидная собака — в 33, но исследователи уверены, что эти виды «захватили» еще не все подходящие территории.
Ученые из Германии изучили данные об ареале проживания почти 7 тысяч енотов из США и около 200 енотовидных собак из Азии, чтобы определить, в каких странах стоит ожидать их «нашествия».
Будущий ареал распространения этих видов будет ограничен лишь климатом, пришли к выводу исследователи. Еноты распространятся в более мягком климате Западной Европы, достигнув юга Великобритании. Лучше переносящие морозы енотовидные собаки «захватят» Восточную Европу и Скандинавию, говорится в исследовании, опубликованном в Mammal Review.
Анна Лысенко