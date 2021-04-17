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14:01 (мск), источник: ТАСС

Опрос: почти половина россиян одобряет действия работодателей в пандемию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 47% опрошенных сотрудников российских компаний с одобрением относятся к действиям работодателей во время пандемии, критикуют решения руководства 15%. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

Речь, в частности, о таких решениях, как переход на удаленку, сохранение уровня зарплат, отсутствие сокращений, соблюдение противоэпидемического режима на рабочих местах и обеспечение персонала средствами защиты, организация ПЦР-тестов на коронавирус.

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«47% сотрудников российских компаний с одобрением относятся к действиям работодателей во время пандемии коронавируса. Критикуют решения руководства 15% сотрудников российских компаний», — говорится в материалах.

Отмечается, что женщины чаще мужчин высказывались в поддержку топ-менеджмента: 53% против 44%.

«Интересно сравнить уровень поддержки работодателей по итогам кризиса 2008 года и сейчас, после года пандемии: 12 лет назад одобряли действия руководства 29%, критиковали — 43%», — отмечают в Superjob.

Опрос проводился во всех федеральных округах России с 1 по 13 апреля среди 1 600 респондентов старше 18 лет.

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