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День в истории: 21 апреляДень основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 апреля

День основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

День основания Рима

В этот день отмечают День основания Рима (Natale di Roma), гражданский праздник, не являющийся государственным выходным днем. В День рождения Рима совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители Рима, так и многочисленные туристы буквально из всех уголков мира.

Основная легенда гласит, что сыновья латинской царевны Реи и могущественного бога Марса — Ромул (лат. Romulus) и Рем (лат. Remus) основали небольшое поселение на Палатинском холме (Palatino) в 753 году до н.э. Различные системы летоисчисления и неточности в летописях не позволяют точно определить дату появления Вечного города. Однако официальным Днем рождения Рима принято считать именно 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР

21 апреля 1932 года решением советского правительства был создан новый флот — Морские силы Дальнего Востока. 11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот, создание которого велось в сложных экономических и политических условиях.

История Тихоокеанского флота имеет глубокие корни. В XVII—XIX вв.еках царское правительство потеряло свое влияние на Дальнем Востоке — была продана Аляска с островами, Россия уступила Японии Курилы, свободный выход в Тихий океан был утрачен. Военно-морская база, перемещенная во Владивосток, до начала XX века имела немногочисленный корабельный состав. В 1931 году после ввода японских войск в Манчжурию возникла угроза их вторжения на территорию СССР. В связи с этим было принято решение об усилении Краснознаменной Дальневосточной армии. Укреплялись не только сухопутные, но и морские границы.

Сегодня Тихоокеанский флот служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в его состав входят современные атомные стратегические и многоцелевые субмарины, надводные корабли для ведения боевых действий в открытом океане и в прибрежной морской зоне, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, морская пехота, береговые войска.

Женщины во Франции получили избирательное право

Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года.

В настоящее время введено в большинстве стран мира. Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия (1893), Австралия (1902) и Российская империя (на территории Великого княжества Финляндского, 1906). Одними из последних — Кувейт (2005), Объединённые Арабские Эмираты (2006) и Саудовская Аравия (2011).

Источник: AP 2020

Серия терактов в Шри-Ланке

21 и 22 апреля 2019 года произошел террористический акт в Шри-Ланке. В трех католических церквях и четырех отелях в нескольких городах Шри-Ланки, включая деловую столицу Коломбо, прогремела серия из девяти взрывов. В результате теракта погибли по меньшей мере 253 человека и около 500 получили ранения.

Были задержаны 40 террористов, которые предположительно связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama’ath и «Исламским государством» (запрещена в России), которое взяло на себя ответственность за атаки.

Этот теракт стал первым в Шри-Ланке со времен гражданской войны.

Родилась Елизавета II

В 1926 году родилась Елизавета Александра Мария Виндзор, с 1952 года — английская королева Елизавета II.

В возрасте двадцати одного года будущая королева сочеталась браком с принцем греческим и датским Филиппом, дальним родственником последнего российского императора Николая II. Отец Елизаветы, бывший герцог Йоркский, а в то время король Георг VI, пожаловал принцу Филиппу титул герцога Эдинбургского. У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, Эндрю, герцог Йоркский, Эдвард, граф Уэссекский и принцесса-цесаревна Анна.

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. За годы ее правления сменилось 10 президентов США и 10 английских премьер-министров. Она совершила около 300 официальных визитов, посетила 130 стран, приняла более миллиона человек. Ей дарили ягуаров, ленивцев, бобров, кленовую рощу и креветок. Она — единственная полноправная владелица всех дельфинов, морских свинок и осетров Великобритании. Всякий раз, когда британцы собираются на официальный обед или ужин, провозглашается «лояльный тост» — за здоровье королевы.

Шарлотте Бронте

21 апреля 1816 года в семье сельского священника родилась Шарлота Бронте. Она была первой из трех знаменитых сестер-писательниц и на правах старшей поучала сестру: «Страстная любовь — безумие и, как правило, без ответа остается!». Для себя же в дневнике Шарлота записывала: «Мало кто поверит, что воображаемая радость может доставить столько счастья!».

Героиня ее одноименного романа английская золушка Джейн Эйр, сдержанная и пылкая, любящая и стойкая в бедах, полюбилась читателям сразу и навсегда.

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