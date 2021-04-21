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День в истории: 21 апреля
День основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
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В этот день отмечают День основания Рима (Natale di Roma), гражданский праздник, не являющийся государственным выходным днем. В День рождения Рима совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители Рима, так и многочисленные туристы буквально из всех уголков мира.
Основная легенда гласит, что сыновья латинской царевны Реи и могущественного бога Марса — Ромул (лат. Romulus) и Рем (лат. Remus) основали небольшое поселение на Палатинском холме (Palatino) в 753 году до н.э. Различные системы летоисчисления и неточности в летописях не позволяют точно определить дату появления Вечного города. Однако официальным Днем рождения Рима принято считать именно 21 апреля.
21 апреля 1932 года решением советского правительства был создан новый флот — Морские силы Дальнего Востока. 11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот, создание которого велось в сложных экономических и политических условиях.
История Тихоокеанского флота имеет глубокие корни. В
Сегодня Тихоокеанский флот служит обеспечению безопасности России в
Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года.
В настоящее время введено в большинстве стран мира. Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия (1893), Австралия (1902) и Российская империя (на территории Великого княжества Финляндского, 1906). Одними из последних — Кувейт (2005), Объединённые Арабские Эмираты (2006) и Саудовская Аравия (2011).
21 и 22 апреля 2019 года произошел террористический акт в
Были задержаны 40 террористов, которые предположительно связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama’ath и «Исламским государством» (запрещена в России), которое взяло на себя ответственность за атаки.
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