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18:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Прощание с принцем Филиппом. Фотографии

В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой прощаются с принцем Филиппом. Отпевание прошло в часовне Святого Георгия на территории замкового комплекса, куда гроб с телом покойного герцога-консорта был доставлен на автомобиле «лендровер», в модернизации которого он лично принимал участие.

Источник: PA MEDIA

В пешей траурной процессии за гробом шли дети принца Филиппа — принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также старшие внуки — принцы Уильям и Гарри.

В 15:00 по британскому времени нация почтила память принца Филиппа минутой молчания.

Источник: GETTY IMAGES

Дети принца Филиппа расположились по старшинству: принц Чарльз и Анна впереди, Эндрю и Эдвард — за ними.

Источник: GETTY IMAGES

В третьем ряду шли принцы Уильям и Гарри — сыновья принца Чарльза, между ними — их двоюродный брат Питер Филлипс, сын принцессы Анны.

Источник: GETTY IMAGES
Источник: PA MEDIA

Автомобиль Елизаветы II подъехал к часовне Святого Георгия перед минутой молчания, под звуки национального гимна. Внутри ее встретил архиепископ Кентерберийский.

Источник: PA MEDIA
Источник: REUTERS
Источник: AFP
Источник: REUTERS
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES

Несмотря на просьбы дворца к публике не собираться из-за коронавирусных ограничений, сотни человек пришли почтить память герцога Эдинбургского в Виндзорский парк.

Источник: REUTERS
Источник: PA MEDIA
Источник: PA MEDIA
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES
Источник: REUTERS
Источник: PA MEDIA
Источник: REUTERS
Источник: GETTY IMAGES
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Виндзоре проходит прощание с принцем Филиппом
Прощание с принцем Филиппом. Фотографии
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