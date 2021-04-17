Прощание с принцем Филиппом. Фотографии

В пешей траурной процессии за гробом шли дети принца Филиппа — принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также старшие внуки — принцы Уильям и Гарри.
В 15:00 по британскому времени нация почтила память принца Филиппа минутой молчания.
Дети принца Филиппа расположились по старшинству: принц Чарльз и Анна впереди, Эндрю и Эдвард — за ними.
В третьем ряду шли принцы Уильям и Гарри — сыновья принца Чарльза, между ними — их двоюродный брат Питер Филлипс, сын принцессы Анны.
Автомобиль Елизаветы II подъехал к часовне Святого Георгия перед минутой молчания, под звуки национального гимна. Внутри ее встретил архиепископ Кентерберийский.
Несмотря на просьбы дворца к публике не собираться из-за коронавирусных ограничений, сотни человек пришли почтить память герцога Эдинбургского в Виндзорский парк.