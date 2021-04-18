В Израиле отменили обязательный масочный режим на открытом воздухе

Решение было принято на фоне низкого уровня заболеваемости коронавирусом, а также успешной кампании по вакцинации населения.
Тем не менее, требование об обязательном ношении масок будет действовать в закрытых помещениях. Также минздрав Израиля порекомендовал гражданам носить маску при участии в массовых собраниях на улице.
Ранее, 13 апреля, стало известно, что с 23 мая в Израиль начнут пускать привитые от коронавируса тургруппы.
Однако, несмотря на прививку, перед вылетом туристы должны будут сдать ПЦР-тест, а также при приземлении пройти дополнительное тестирование.
В этот же день представитель минтуризма Израиля в Москве Владимир Шкляр рассказал, что массовый туризм в Израиле возобновится не раньше середины июля.