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13:34 (мск), источник: Известия

В Израиле отменили обязательный масочный режим на открытом воздухе

Власти Израиля с воскресенья, 18 апреля, отменили обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, пишет The Times of Israel. Соответствующий указ подписал генеральный директор министерства здравоохранения страны Хези Леви.

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Решение было принято на фоне низкого уровня заболеваемости коронавирусом, а также успешной кампании по вакцинации населения.

Тем не менее, требование об обязательном ношении масок будет действовать в закрытых помещениях. Также минздрав Израиля порекомендовал гражданам носить маску при участии в массовых собраниях на улице.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что с 23 мая в Израиль начнут пускать привитые от коронавируса тургруппы.

Однако, несмотря на прививку, перед вылетом туристы должны будут сдать ПЦР-тест, а также при приземлении пройти дополнительное тестирование.

В этот же день представитель минтуризма Израиля в Москве Владимир Шкляр рассказал, что массовый туризм в Израиле возобновится не раньше середины июля.

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