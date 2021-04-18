Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму

Сделать масочный режим бессрочным в общественных местах чаще всего хотят в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%).
Опрошенные жители этих городов считают, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».
Реже всего идею бессрочного масочного режима поддерживали респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных.
В этом опросе участвовали по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов-миллионников.
Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ношение масок, а также перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей», в том числе в общественном транспорте, такси, «на парковках и в лифтах».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что отменить масочный режим в России могут уже в этом году. «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.
Первыми об отмене требования носить маски в начале февраля сообщили Удмуртия и Чечня. Однако глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал такое решение, заявив, что даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса. После этого власти Удмуртии решили сохранить масочный режим. В свою очередь, власти Чечни пояснили, что рекомендация надевать маски сохраняется, но за их отсутствие власти штрафовать не будут.