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10:41 (мск), источник: РБК

Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму

Большинство опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным, а 15%, напротив, поддержали эту идею, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). В этом опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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Источник: РИА "Новости"

Сделать масочный режим бессрочным в общественных местах чаще всего хотят в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%).

Опрошенные жители этих городов считают, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».

Реже всего идею бессрочного масочного режима поддерживали респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных.

В этом опросе участвовали по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ношение масок, а также перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей», в том числе в общественном транспорте, такси, «на парковках и в лифтах».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что отменить масочный режим в России могут уже в этом году. «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.

Первыми об отмене требования носить маски в начале февраля сообщили Удмуртия и Чечня. Однако глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал такое решение, заявив, что даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса. После этого власти Удмуртии решили сохранить масочный режим. В свою очередь, власти Чечни пояснили, что рекомендация надевать маски сохраняется, но за их отсутствие власти штрафовать не будут.

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