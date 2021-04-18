Познер назвал Пушкина нерусским писателем

Журналист отметил, что искренне любит «Евгения Онегина» и «Медного всадника», а также восхищается «Борисом Годуновым», однако его любимое произведение — «Повести Белкина».
Познер добавил, что считает Пушкина нерусским писателем, хотя тот сам считал себя русским.
«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — сказал телеведущий. Он отметил, что до Пушкина не существовало живого литературного языка.
Познер подчеркнул, что для него «нерусскость» писателя заключается в «радостном свете, который излучает мастерство» Пушкина, и в непривычном для русского человека позитиве.
Ранее журналист пообщался со зрителями и ответил на вопрос о том, допускает ли он отказ от атеизма. Журналист сказал, что допускает любые события в жизни, поэтому старается не употреблять слово «никогда».