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12:16 (мск), источник: ТАСС

В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первая в мире система «воздушного минирования», предназначенная для поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) барражирующими боеприпасами, разработана в России. Об этом в воскресенье в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1» сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров.

Источник: https://rostec.ru/news/udarnyy-bespilotnik-lantset-kope-xxi-veka/

Основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. «Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров.

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По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и «Ланцет» способен поразить их. «Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем», — добавил Захаров.

В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.

Захаров также сообщил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море. «Беспилотник “Ланцет” запускается на полном ходу, сейчас вы увидите, как это все отлично сработает», — прокомментировал он кадры запуска БЛА с катера.

По его словам, было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью. «Все мишени были в дырочках, сто процентов все», — заявил Захаров.

Как было отмечено в эфире «Вестей недели», именно беспилотники «Ланцет» применялись с Сирии подразделениями российский Сил специальных операций для уничтожения особо важных командиров боевиков.

Комплекс «Ланцет» производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя — предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса — 12 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.
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