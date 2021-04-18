В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА

Основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. «Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров.
По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и «Ланцет» способен поразить их. «Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем», — добавил Захаров.
В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.
Захаров также сообщил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море. «Беспилотник “Ланцет” запускается на полном ходу, сейчас вы увидите, как это все отлично сработает», — прокомментировал он кадры запуска БЛА с катера.
По его словам, было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью. «Все мишени были в дырочках, сто процентов все», — заявил Захаров.
Как было отмечено в эфире «Вестей недели», именно беспилотники «Ланцет» применялись с Сирии подразделениями российский Сил специальных операций для уничтожения особо важных командиров боевиков.
Комплекс «Ланцет» производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя — предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса — 12 кг.