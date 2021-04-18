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12:43 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

МОСКВА, 18 апрель. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели. Об этом заявила в воскресенье ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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Источник: Reuters

«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — подчеркнула она.

Вуйнович заявила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.
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«ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание поездкам, а также продолжать применять меры для снижения риска распространения COVID-19 при международных поездках. ВОЗ разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются», — указала она, комментируя ситуацию с ограничением полетов между Россией и Турцией.

Вуйнович подчеркнула, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — добавила представитель организации.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 702 101 случай заражения, выздоровели 4 326 780 человек, умерли 105 582.

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