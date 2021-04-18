Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
10«Потерянный рай»
14:38 (мск), источник: РБК

Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

На совещании у президента Владимира Путина, которое прошло 12 апреля, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Информация об этом прозвучала в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин.

Источник: Reuters

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос автора программы, заявил: «Честно их (космических партнеров России по космосу. — РБК) предупредить о выходе из МКС с 2025 года».

Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года.

«Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — сказал в эфире глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, на совещании у президента были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну, а также миссии на Марс.
Читайте также
Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС

В мае 2017 года Рогозин, который тогда занимал должность вице-премьера, поручил «Роскосмосу» проработать вопрос создания альтернативы МКС. Тогда он предположил, что МКС может стать «национальной орбитальной станцией» или же «новым международным проектом».

При этом Рогозин уточнил, что российский сегмент МКС останется на станции. «Мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае», — подчеркнул он. Он также заверил, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года, потому что в отличие от американского может работать автономно.

Первый модуль МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает около 20 лет, затем срок ее службы неоднократно продлевался. В январе 2019 года специалисты центра им. М. В. Хруничева в сборнике тезисов к «Королевским чтениям» сообщили, что оборудование первого модуля МКС «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы. При этом система телеметрического контроля находится в критическом состоянии, отметили они.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скворцова отказалась делать прививку от COVID-19 и вот почему
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
СМИ: Британия направит корабли в Черное море
Метеоролог сообщил о приходе в центральную Россию осенней погоды
Шарапова отказалась сотрудничать с Тиньковым
ФСБ раскрыла новые подробности подготовки покушения на Лукашенко
Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
В России создали первую в мире систему минирования против БПЛА
Блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator
Новости партнеров
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
Дети
32-летняя Алекса впервые стала мамой Певица принимает поздравления
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Экстрасенс, предсказавший пандемию, рассказал, что нас ждет в 2021 году
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
3 симптома рака кожи, появляющиеся после 21 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь